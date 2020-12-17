Dj nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Dj olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Dj ( Disc Jockey), Türkçemize İngilizce dilinden geçmiştir. Basit bir tanım ile dj, eğlence ve müzik akışını sağlayıp kontrol etmektedir. Parti, konser ve çeşitli eğlence mekanlarında görev almaktadırlar. Disk jokeyler teknolojinin gelişmesi ile birlikte daha akıcı ve kaliteli müziği dinleyicilerle buluşturmaktadırlar.

DJ (Disk Jokey) Nedir?

Dj (Disk Jokey), çeşitli konser alanları, salonlar, parti mekanları, gece kulüpleri ve eğlence mekanları gibi benzer alanlarda parçadan parçaya geçiş, müzik akışını kaliteli bir şekilde sağlama, müzik üzerinde çeşitli değişkenlik hareketi sağlama ve şarkı isimlerini tanıtmakla görevli kişi ya da kişilere denmektedir.

DJ (Disk Jokey) Ne İş Yapar?

Dj (Disk Jokey), çeşitli eğlence mekanları, gece kulüpleri gibi yerlerde orada bulunan insanları eğlendirip keyifli vakit geçirmelerini sağlamakla görevlidir. Ayrıca mekan içerisinde bulunan insanlardan istek şarkı ya da müzik alarak o parçayı çalar. Parçalar üzerinde bazı ses efektleri, bas, tiz ayarlarını değiştirerek daha keyifli bir ortam yaratırlar. Diğer bir terim ile sanat yönetmenleri olarak adlandırılmaktadır. İnsanları motive edip kaliteli zaman geçirmelerini sağlamaktadır.

Dj (Disk Jokey) Nasıl Olunur?

Dj (Disk Jokey) olmak için bu mesleği sevmek ve ilgili olmak gerekmektedir. Diğer bir husus ise müzik bilgisinin çok iyi düzeyde olması gerekir. Disiplinli bir şekilde müzik bilgisi edinerek ruhen bu mesleğe ait olunduğunun hissedilmesi gerekir. Çeşitli dj eğitimi veren kurumlardan eğitimde alınabilir. Ama genel olarak akademik tecrübe aranmaz. Bu meslekte tecrübe ön plana çıkmaktadır. Fakat belirli eğitim isteyen kişiler radyo yayıncılığı lisans öğretimi görmektedir. Bu meslekte kendini geliştirmek çok önemlidir.

Dj (Disk Jokey) Olma Şartları Nelerdir?

Dj (Disk Jokey) olmak için;

* Müzik bilgisinin üst düzey olması

* Mix ve beat yapabilme yeteneğinin olması

* Ortamları canlı ve eğlenceli şekilde tutmak

* Eski ve yeni şarkıları harmanlayabilmek

* Sarhoş olmaması ve daima canlı olması

* Üst düzey kontroller ile ses elde edebilmesi

* İletişim kurma yeteneğinin çok iyi olması

* Disk jokey işinde sürekli kendini geliştirmesi aranan şartlardan bazılarıdır.

Dj (Disk Jokey) Görevleri Nelerdir?

Dj (Disk Jokey), müziğin akışını sağlayarak keyifli anlar yaşatır. Seyirci ya da dinleyici ile sürekli diyalog halinde olup istek şarkı varsa onu çalar. Çeşitli yarışmalar düzenleyip eğlenceli vakit geçirme sağlar. Bunların yanı sıra;

* Partiler, eğlence mekanları, gece kulüpleri, barlar, konser alanları ve salonlarda müzik çalıp harmanlamak

* Müzik türlerini iyi bir şekilde bilmek

* Ortamın durumuna göre müzikler çalmak

* Ses sistemi ve aletlerini iyi bilip çalıştırmak

* Müzik içinde oynamalar yapıp ortama uygun hale getirmek görevleridir.

Dj (Disk Jokey) Maaşları Ne Kadar?

Dj (Disk Jokey) maaşları çalışılan ortama göre değişkenlik göstermektedir. Türkiye de ortalama bir fiyat vermek gerekirse 4 bin tl ile 5 bin tl arasında maaş alınabilmektedir. Tabi bu ortalama fiyattır. Bu fiyattan daha düşük ya da çok daha fazla ücret veren yerlerde vardır. En düşük fiyat ise 1500 tl - 2000 tl arasındadır.

Dj (Disk Jokey) İçin İş İmkanları Nelerdir?

Dj (Disk Jokey) için iş imkanları ise;

* Çeşitli Barlar

* Diskolar

* Gece Kulüpleri

* Konser Mekanları

* Radyo Ve Bazı Televizyon Kanalları gibi yerler olanak sağlamaktadır.