Dizlerinin Bağı Çözülmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bir şeye aşırı üzülmek ve kaygılanmak hakkında kalıplaşmış birçok söz grubu bulunmaktadır. Bu deyimlerin arasında en çok kullanılanları şu şekilde sıralanabilir: Burnunun Direği Sızlamak, Eli Ayağı Titremek, Alt Üst Olmak ve Eli Ayağı Birbirine Dolaşmak.

Dizlerinin Bağı Çözülmek Ne Demek?

Dizlerinin bağı çözülmek, yorgun düşmek ve birisi ya da bir konu hakkında endişeye kapılmak demektir.

Dizlerinin Bağı Çözülmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Birinci Anlamı: Korku ve endişe duymak,

İkinci Anlamı: Kötü bir haber aldıktan sonra paniğe kapılmak

Üçüncü Anlamı: Yorgunluktan bitap düşmek, bir yerde yığılıp kalmak.

Dizlerinin Bağı Çözülmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Onu yıllar sonra hasta yatağında görünce dizlerinin bağı çözüldü.

2- Saatlerdir yol tepen yaşlı adamın birdenbire dizlerinin bağı çözüldü.

3- Karanlık sokakta birden karşıma çıkınca dizlerimin bağı çözüldü.