Dizinin Bağı Çözülmek ne demek? Dizinin Bağı Çözülmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Dizinin bağı çözülmek deyimi, çeşitli sebeplerden dolayı ayakta duramayacak hale gelmek anlamında kullanılan bir deyimdir. Asıl olarak deyimde kullanılan cümle gerçek anlamı ile anlaşılmadığı için bu deyimin anlamını öğrenerek en doğru şekilde kullanmak isteyebilirsiniz.

Dizinin Bağı Çözülmek Deyimi Ne Demek?

​​​​​​Dizinin bağı çözülmek deyimi, korkudan veya üzüntüden ayakta duramayacak bir hale gelmek anlamında kullanılmaktadır. Aşırı yorgun olunan zamanları ifade etmek için de dizinin bağı çözülmek deyimi kullanılır.

Dizinin Bağı Çözülmek Deyiminin Anlamı Nedir? (TDK)

Genel olarak korkulacak bir durum ile karşı karşıya kalan kişilerin durumunu anlatmak için kullanılan bir deyimdir.

Dizinin Bağı Çözülmek Deyimi Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Karanlıkta seni ansızın görünce dizlerimin bağı çözüldü.