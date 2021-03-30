Dizini Dövmek ne demek? Dizini Dövmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Pişmanlık ile ilgili dilimize yerleşmiş birçok söz grubu bulunmaktadır. ''İş İşten Geçtikten Sonra'' ve ''Başını Taştan Taşa Vurmak'' deyimleri Dizini Dövmek deyiminin yerine kullanılabilir.

Dizini Dövmek Ne Demek?

Dizini dövmek, insanın geçmişinde yaptığı şeyler yüzünden pişman olması ve hayıflanması demektir. Anadolu'nun birçok yerinde Ahlanıp Vahlanmak tabiri de dizini dövmek deyimi kadar yaygındır.

Dizini Dövmek Deyiminin Anlamı (TDK)

1- Anlamı: Zamanında yapılması gerekenleri yapmayıp sonrasında derin pişmanlık duymak.

2.Anlamı: Elindeki fırsatları iyi değerlendirememek ve kaçan fırsatların ardından büyük üzüntü duymak.

Dizini Dövmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Zamanında büyük sözü dinlemezsen şimdi böyle dizini döversin işte.

2- Yarın dizini dövmek istemiyorsan bugünden tutumlu olmayı öğrenmelisin.

3- İnsan sadece yaptığı değil yapmadığı şeyler yüzünden de dizini döver çoğu zaman.