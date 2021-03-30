Dize Getirmek ne demek? Dize Getirmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Dize getirmek deyimi bir insana bir olay karşısında yenilgiye uğratmak, o insana karşı zafer kazanmak anlamına gelir. Çok sık tercih edilen bir deyimdir.

Dize Getirmek Ne Demektir?

Dize getirmek deyimi genel olarak düşmanca ifadeler arasında kullanılan bir deyimdir. Anlamı şu şekildedir: Bir insanın düşman olarak gördüğü kişiye karşı zafer kazanması, o insanı yenilgiye uğratmasıdır.

Dize Getirmek Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

Dize getirmek deyimi Türk Dil Kurumu tarafından tanımlanmıştır. Bu tanım şu şekildedir: Kendisine karşı geleni alt ederek buyruğunu dinler duruma getirmek, boyun eğdirmek ve düşmana karşı zafer kazanmak anlamına gelmektedir.

Dize Getirmek Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Dize getirmek deyimi sohbet içlerinde cümle olarak kullanılmaktadır. Örnek olarak: Onu sonunda dize getirdim.