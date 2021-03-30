Diz Çökmek ne demek? Diz Çökmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Diz çökmek deyimi günlük hayatta birçok kişi tarafından kullanılan ve söylenmekte olan sözcüklerdir. Özellikle kullanım alanları ve nerelerde hangi anlamda kullanıldığı açısından oldukça önemli bir yere sahip olmaktadır. Bu sebepten dolayı diz çökmek deyiminin ne anlama geldiğini, nerelerde kullanıldığını ve anlamını öğrenip kullanımını gerçekleştirebilirsiniz. Diz çökmek ne demek? Diz çökmek deyiminin anlamı ve diz çökmek deyiminin cümle içinde kullanımı nasıldır? İşte, tüm detaylar.
Diz çökmek deyimi birçok diyalog esnasında uygun yerlere koyularak kullanılan sözcüklerdir. Günlük hayatta çok sık kullanılan ve önemli anlamlar içeren deyimlerden birisidir.
Diz Çökmek Ne Demek?
Diz çökmek deyimi genel olarak dizini yere koyarak oturma anlamına gelir. Bir diğer anlamı ise teslim olmak şeklinde açıklanmaktadır.
Diz Çökmek Deyiminin Anlamı (TDK)
Diz çökmek deyiminin TDK anlamı ise; yenilgiyi kabullenip baş ya da boyun eğmek anlamına gelmektedir.
Diz Çökmek Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı
Diz çökmek deyiminin cümle içinde kullanımına örnek ise; ' Savaşta galip gelen taraf düşmanına diz çöktürdü. ' şeklinde kullanım sağlanabilir.