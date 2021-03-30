Diz Çökmek ne demek? Diz Çökmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Diz çökmek deyimi birçok diyalog esnasında uygun yerlere koyularak kullanılan sözcüklerdir. Günlük hayatta çok sık kullanılan ve önemli anlamlar içeren deyimlerden birisidir.

Diz Çökmek Ne Demek?

Diz çökmek deyimi genel olarak dizini yere koyarak oturma anlamına gelir. Bir diğer anlamı ise teslim olmak şeklinde açıklanmaktadır.

Diz Çökmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Diz çökmek deyiminin TDK anlamı ise; yenilgiyi kabullenip baş ya da boyun eğmek anlamına gelmektedir.

Diz Çökmek Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

Diz çökmek deyiminin cümle içinde kullanımına örnek ise; ' Savaşta galip gelen taraf düşmanına diz çöktürdü. ' şeklinde kullanım sağlanabilir.