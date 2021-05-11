Diyarbakır'ın alan kodu kaçtır? Diyarbakır telefon kodu hakkında bilgi

Başta karpuz ve mısır ile buğday olmak üzere pek çok ürünün yetiştirildiği Diyarbakır, en elverişli topraklara sahip şehirlerden biridir. Aynı zamanda kaleler, surlar ve hamamlar ile kültürel ve tarihi açıdan güçlü bir yapıya sahiptir. O yüzden birçok farklı amaç altında yoğunluk yaşayan şehir için, iletişim konusunda alan kodu merak edilir.

Diyarbakır'ın Alan Kodu Kaçtır?

Diyarbakır'ın alan kodu 0412’dir. Bu alan kodu ile beraber Diyarbakır'ın merkez ve ilçelerine rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Aramak istediğiniz herhangi bir sabit hat telefon numarasının başına 412 alan kodunu girmek suretiyle dilediğiniz yerle iletişim kurmanız oldukça kolay. Özellikle her geçen yıl ticari açıdan da oldukça büyüyen şehir, bu sebepten dolayı yoğunluk yaşaması açısından da daha güçlü noktaya ulaşıyor.

Aynı zamanda doğal alanları, muhteşem manzara ve yine doğal güzellikleri ile piknik alanı gibi çok farklı yerler Diyarbakır'da oldukça fazla sevilir. Önemli üniversitelere de ev sahipliği yapan bu şehir adına, 412 alan kodunu kullanarak amaca uygun olarak ulaşım sağlayabilirsiniz. Dilediğiniz her yerden bu alan kodu ile beraber şehrin birçok farklı ilçesine erişim sağlamanız mümkün.