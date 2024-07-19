×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLEREğitim

Diyarbakır’da 26 diplomalı öğretmen

Güncelleme Tarihi:

#Dr. İslam Deviren#Diyarbakır#Diyarbakır’Da 26 Diplomalı Öğretmen
Diyarbakır’da 26 diplomalı öğretmen
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 12:19

Diyarbakır’da yaşayan 36 yaşındaki Dr. İslam Deviren’in, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde 26 diploması bulunuyor. 3 ayrı lisans bölümünde daha eğitimini sürdüren, öğretmenlik mesleğini icra eden ve yazarlık yapan Dr. Deviren, “Her bölüm dünyaya farklı bakmamı sağladı ve disiplinlerarası bir bakış açısı kazandırdı” dedi.

Haberin Devamı

Dr. İslam Deviren 2009’da Karadeniz Teknik Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra hayatını eğitime adadı. Dr. Deviren, 17 yıllık üniversite hayatında 4 ön lisans, 11 lisans, 10 yüksek lisans ve 1 doktora diploması almaya hak kazandı.

Diyarbakır’da 26 diplomalı öğretmen
DİPLOMA KOLEKSİYONCUSU
Diyarbakır’da Kayapınar Bilim ve Sanat Merkezi müdürü ve sosyal bilgiler öğretmeni olan Dr. Deviren, öğrenme yolculuğunun kendini geliştirme tutkusunun yansıması olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: “Kamuda 15 yıldır öğretmenim. 26 farklı bölümden mezun oldum. Her bölüm dünyaya farklı bir açıdan bakmamı sağladı ve disiplinlerarası bir bakış açısı kazandırdı. . Buradaki amacım insanlara yaşam boyu öğrenmenin önemini ve eğitim potansiyelinin sınırsız olduğunu göstermektir. Umarım bu başarılarım başkalarına ilham verir. Doktora mezunu olduğumdan dolayı üniversite başvurularımı da yapmaktayım. 11 lisans, 10 yüksek lisans, 1 doktora ve 4 de ön lisans mezuniyetim var.

Haberin Devamı

Diyarbakır’da 26 diplomalı öğretmen
‘GUINNESS REKORLARI’NA BAŞVURACAK
Psikoloji, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği, ziraat mühendisliği ve çocuk gelişimi gibi alanlarda diplomalarım var. Aynı zamanda yüksek lisans eğitimimi de Hacettepe Üniversitesi’nde tamamladım. Doktoramı ise Siirt Üniversitesi’nde bitirdim. İlk mezuniyetim Karadeniz Teknik Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümü oldu. Mezun olduktan sonra öğretmenliğe başladım. Aslında öğretmen olduğumuz için sürekli kendimizi güncel tutmamız gerekiyor. Öğrenmeyi akıntıya karşı yüzmek gibi görüyorum. İlerlemediğin vakit gerilersin. Öğrenmek için tutku gerekiyor. Şu an üç farklı bölümde daha okuyorum. Guinness Rekorlar Kitabı’na başvuru yapacağım. Şu an 16 diplomalı İtalyan bir vatandaş var. Onun rekorunu kırdığım için bu rekoru ülkemize getirmeyi düşünüyorum”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dr. İslam Deviren#Diyarbakır#Diyarbakır’Da 26 Diplomalı Öğretmen

BAKMADAN GEÇME!