Diyarbakır’da 26 diplomalı öğretmen

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Dr. İslam Deviren 2009’da Karadeniz Teknik Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra hayatını eğitime adadı. Dr. Deviren, 17 yıllık üniversite hayatında 4 ön lisans, 11 lisans, 10 yüksek lisans ve 1 doktora diploması almaya hak kazandı.

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Diyarbakır ’da Kayapınar Bilim ve Sanat Merkezi müdürü ve sosyal bilgiler öğretmeni olan Dr. Deviren, öğrenme yolculuğunun kendini geliştirme tutkusunun yansıması olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: “Kamuda 15 yıldır öğretmenim. 26 farklı bölümden mezun oldum. Her bölüm dünyaya farklı bir açıdan bakmamı sağladı ve disiplinlerarası bir bakış açısı kazandırdı. . Buradaki amacım insanlara yaşam boyu öğrenmenin önemini ve eğitim potansiyelinin sınırsız olduğunu göstermektir. Umarım bu başarılarım başkalarına ilham verir. Doktora mezunu olduğumdan dolayı üniversite başvurularımı da yapmaktayım. 11 lisans, 10 yüksek lisans, 1 doktora ve 4 de ön lisans mezuniyetim var.

Psikoloji, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği, ziraat mühendisliği ve çocuk gelişimi gibi alanlarda diplomalarım var. Aynı zamanda yüksek lisans eğitimimi de Hacettepe Üniversitesi’nde tamamladım. Doktoramı ise Siirt Üniversitesi’nde bitirdim. İlk mezuniyetim Karadeniz Teknik Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümü oldu. Mezun olduktan sonra öğretmenliğe başladım. Aslında öğretmen olduğumuz için sürekli kendimizi güncel tutmamız gerekiyor. Öğrenmeyi akıntıya karşı yüzmek gibi görüyorum. İlerlemediğin vakit gerilersin. Öğrenmek için tutku gerekiyor. Şu an üç farklı bölümde daha okuyorum. Guinness Rekorlar Kitabı’na başvuru yapacağım. Şu an 16 diplomalı İtalyan bir vatandaş var. Onun rekorunu kırdığım için bu rekoru ülkemize getirmeyi düşünüyorum”