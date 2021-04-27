Diyarbakır plaka kodu kaçtır? Diyarbakır ve ilçelerinin plaka harfleri

Diyarbakır Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan illerden birisidir. Ülkemizde bulunan her ile ait bir plaka kodu yer almaktadır. Diyarbakır'ın plaka kodunu öğrenmek ise mümkündür.

Diyarbakır Plaka Kodu Kaçtır?

Gün içerisinde pek çok araba plakası ile karşılaşmaktayız. Bu plaka kodlarının hangi ile ait olduklarını ise öğrenmek mümkündür. Diyarbakır ilimizin plaka kodu 21 olmaktadır. Diyarbakır ilinden önce 20 plaka kodu Denizli ilimize aittir. Diyarbakır ilinden sonraki 22 plaka kodu ise Edirne ilimize ait olmaktadır.

İllerin kodları o ile ait ilçeler içinde geçerlidir. Fakat plaka kodları aynı olan ilçelerde plaka harfleri farklı olabilmektedir. Bu nedenle Diyarbakır ilçelerinin plaka kodları ilçelere göre değişkenlik göstermektedir.

Diyarbakır İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

Günlük yaşamda 21 numaralı plaka kodu ile sıklıkla karşılaşabiliriz. Bu sebeple 21 numaralı plaka kodunun hangi ile ait olduğu sıklıkla araştırılmaktadır. 21 numaralı plaka kodu Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Diyarbakır ilimize aittir. Diyarbakır ilinin ilçelere ait plaka harfleri ise şunlardır:

- Diyarbakır Merkez ilçesinin plaka harfleri

- 21 AC 001

- 21 DA 001

- 21 EA 001

- 21 FA 001

- 21 H 0001

- 21 M 0001

- 21 MA 001

- 21 T 0001

- 21 AZ 999

- 21 DZ 999

- 21 EP 999

- 21 FZ 999

- 21 H 9999

- 21 M 9999

- 21 MA 999

- 21 T 9999

Ergani ilçesi plaka harfleri

- 21 EZ 999

- 21 HZ 999

- 21 ER 001

- 21 HA 001

Bismil ilçesi plaka harfleri

- 21 TZ 999

- 21 TA 001

Lice ilçesi plaka harfleri

- 21 LA 001

- 21 LZ 999

Çermik ilçesi plaka harfleri

- 21 UA 001

- 21 UZ 999

Çınar ilçesi plaka harfler

- 21 VA 001

- 21 VZ 999