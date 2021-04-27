Diyarbakır plaka kodu kaçtır? Diyarbakır ve ilçelerinin plaka harfleri
Ülkemizde bulunan illerden birisi de Diyarbakır'dır. Diyarbakır tarihi yapısı ve coğrafi konumu itibari ile turistlerin sıklıkla uğradığı yerlerden birisidir. Bu nedenle Diyarbakır plaka kodu pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Peki Diyarbakır plaka kodu kaçtır? Diyarbakır ve ilçelerinin plaka harfleri nelerdir? Sizlere Diyarbakır ili plaka kod ve ilçelerinin plaka harflerini detaylıca derledik.
Diyarbakır Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan illerden birisidir. Ülkemizde bulunan her ile ait bir plaka kodu yer almaktadır. Diyarbakır'ın plaka kodunu öğrenmek ise mümkündür.
Diyarbakır Plaka Kodu Kaçtır?
Gün içerisinde pek çok araba plakası ile karşılaşmaktayız. Bu plaka kodlarının hangi ile ait olduklarını ise öğrenmek mümkündür. Diyarbakır ilimizin plaka kodu 21 olmaktadır. Diyarbakır ilinden önce 20 plaka kodu Denizli ilimize aittir. Diyarbakır ilinden sonraki 22 plaka kodu ise Edirne ilimize ait olmaktadır.
İllerin kodları o ile ait ilçeler içinde geçerlidir. Fakat plaka kodları aynı olan ilçelerde plaka harfleri farklı olabilmektedir. Bu nedenle Diyarbakır ilçelerinin plaka kodları ilçelere göre değişkenlik göstermektedir.
Diyarbakır İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?
Günlük yaşamda 21 numaralı plaka kodu ile sıklıkla karşılaşabiliriz. Bu sebeple 21 numaralı plaka kodunun hangi ile ait olduğu sıklıkla araştırılmaktadır. 21 numaralı plaka kodu Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Diyarbakır ilimize aittir. Diyarbakır ilinin ilçelere ait plaka harfleri ise şunlardır:
- Diyarbakır Merkez ilçesinin plaka harfleri
- 21 AC 001
- 21 DA 001
- 21 EA 001
- 21 FA 001
- 21 H 0001
- 21 M 0001
- 21 MA 001
- 21 T 0001
- 21 AZ 999
- 21 DZ 999
- 21 EP 999
- 21 FZ 999
- 21 H 9999
- 21 M 9999
- 21 MA 999
- 21 T 9999
Ergani ilçesi plaka harfleri
- 21 EZ 999
- 21 HZ 999
- 21 ER 001
- 21 HA 001
Bismil ilçesi plaka harfleri
- 21 TZ 999
- 21 TA 001
Lice ilçesi plaka harfleri
- 21 LA 001
- 21 LZ 999
Çermik ilçesi plaka harfleri
- 21 UA 001
- 21 UZ 999
Çınar ilçesi plaka harfler
- 21 VA 001
- 21 VZ 999