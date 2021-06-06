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Eğitim
Haber Giriş: 06.06.2021 - 13:41 | Son Güncelleme:

Diyarbakır lise taban puanları 2021! Diyarbakır LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

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Diyarbakır lise taban puanları 2021! Diyarbakır LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

LGS sonrası en önemli konulardan biri de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Diyarbakır'da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak eden öğrenciler, sınav sonuçları belli olduğunda kendi yüzdelik dilimleri ve puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Diyarbakır LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Diyarbakır'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Antalya'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204462,32650,970,02
DİYARBAKIR / BAĞLAR / İMKB Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204448,39091,870,14
DİYARBAKIR / SUR / Vali Aydın Arslan Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204439,95292,581,02
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce240431,27773,461,88
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238421,53834,63,19
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Nevzat Ayaz Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204413,13295,753,57
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Selahaddini Eyyubi Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238399,30537,984,65

 

DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Sezai Karakoç Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238397,55818,33,72
DİYARBAKIR / ERGANİ / Ergani Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce1>70387,476610,252,18
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Adnan Menderes Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce476383,705911,055,87
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Güler Şevki Özbek Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce102381,316111,568,3
DİYARBAKIR / BİSMİL / Bismil Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180374,190713,212,86
DİYARBAKIR / ÇERMİK / Çermik Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170369,672614,312,11
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce120360,58916,673,95
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34358,218817,3111,84
 
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce102353,719518,5711,2
DİYARBAKIR / BAĞLAR / TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce136351,441719,224,97
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce60337,019623,611,71
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce30323,847528,0119,61
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce60314,678531,3618,15
DİYARBAKIR / ÇINAR / Çınar Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce30310,149133,0912,24
DİYARBAKIR / SİLVAN / Silvan Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce102307,352634,1811,71
DİYARBAKIR / ERGANİ / Molla Gürani Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136305,510334,911,98
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34304,842735,1814,07
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34298,610237,7511,81
DİYARBAKIR / SİLVAN / Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120297,39938,275,54
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce136281,850945,4220,06
DİYARBAKIR / BİSMİL / Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce60281,330145,6713,92
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / 500 Evler Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce34277,728247,4923,54
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34266,245453,5929,9
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34264,121754,823,41
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34254,257560,630,82
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60252,726261,5115,18
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30251,171462,4618,9
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34247,814864,5739,39
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Fatih Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60246,574465,3722,16
DİYARBAKIR / BİSMİL / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce90245,192166,259,19
DİYARBAKIR / ERGANİ / Ergani Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce60243,353567,4324,99
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce34239,824869,7418,29
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / 500 Evler Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce34238,263970,7723,21
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34237,580871,2224,61
DİYARBAKIR / DİCLE / Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60229,488176,6216,78
DİYARBAKIR / BİSMİL / Bismil Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34221,027982,1530,5
DİYARBAKIR / SUR / Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60179,84798,721,91
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