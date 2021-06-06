Diyarbakır lise taban puanları 2021! Diyarbakır LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

Diyarbakır'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Antalya'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 462,3265 0,97 0,02 DİYARBAKIR / BAĞLAR / İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 448,3909 1,87 0,14 DİYARBAKIR / SUR / Vali Aydın Arslan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 439,9529 2,58 1,02 DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 431,2777 3,46 1,88 DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 421,5383 4,6 3,19 DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 413,1329 5,75 3,57 DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 399,3053 7,98 4,65