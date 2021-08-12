Diyalog Nedir? Tdk'ya Göre Diyalog Kelimesi Ne Anlama Gelir? Diyalog Sözlük Anlamı
Gündelik hayat içinde sıkça konuşulan kelimeler arasında diyalog yer almaktadır. Diyalog kelimesini ilk defa duyan kişiler, kelimenin ne anlama geldiğini ve sözlük anlamını merak etmektedir. Öğrenme isteği için farklı arama motorlarından araştırmalar yapılmaktadır. Diyalog nedir? TDK’ya göre diyalog kelimesi ne anlama gelir? Diyalog sözlük anlamı nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Diyalog kelimesi Fransızca kökenli bir kelime olmakla beraber dialogue kelimesinden türetilerek dilimizde yer edinmiştir. Diyalog kelimesinin birden farklı anlamları bulunmaktadır. Karşılıklı konuşma anlamına gelen diyalog, konuşmaya dayanılarak yazılmış eser anlamına da gelmektedir.
Diyalog Nedir?
Televizyon tartışma programlarında, internet haber sitelerinde y ada günlük hayatta sıkça duyulan diyalog kelimesi genel olarak çoğu kişi tarafından anlamı bilinmeyen bir kelimedir. Genel anlamda anlamı az bilinen diyalog iki kişinin karşılıklı konuşması ve iletişim kurması demektir. Öte yandan diyalog kelimesinin tüm anlamlarını öğrenmek isteyen kişiler TDK sitesinden faydalanmak istemektedir.
TDK’ya Göre Diyalog Kelimesi Ne Anlama Gelir?
Yerli ya da yabancı tüm kelimelerin anlamlarını bulabilecek olduğumuz TDK sözlük sitesinde diyalog kelimesi içinde detaylı bilgilendirmeler yer almaktadır. TDK sözlük sitesinde diyalog kelimesinin tüm anlamları şu şekilde sıralanmaktadır:
- Karşılıklı konuşma.
- Oyun, roman, hikâye vb. eserlerde iki veya daha çok kimsenin konuşması.
- Konuşmaya dayanılarak yazılmış eser.
- Anlaşma, uyum sağlama veya bu yolda çalışma.
Diyalog Sözlük Anlamı
Diyalog kelimesinin genel sözlük anlamına bakıldığında kişilerin birbirleri ile karşılıklı konuşmaları bilgilendirmesi yer almaktadır.