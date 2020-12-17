Distribütör nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Distribütör olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Yapılan iş ve konumu itibari ile gözde meslekler arasında gösterilen distribütörlük, giderek yaygınlaşıyor. İş hayatında distribütörler sayesinde şirketler, ürünlerinin reklam, satış ve dağıtımını daha etkin bir biçimde gerçekleştirebiliyor. Bu işlemlerin daha hızlı ve ekonomik bir süreç içerisinde ilerlemesini isteyen işverenlerde distribütörler ile çalışmayı tercih ediyorlar. Distribütörlük sözleşmeleri, en fazla imzalanan sözleşme türleri arasında göze çarpıyor.

Distribütör Nedir?

Distribütör olmayı planlayan kişiler, distribütörlerin tam olarak hangi işleri yaptıklarını merak ediyor ve öğrenmek istiyorlar. Distribütör, mağaza veya şirketlere ürün tanıtımı yapan ve tedarik eden gerçek ya da tüzel kişilere verilen isimdir. Distribütör, bu görevi bir ürünün üreticisi ile dağıtım ya da tedarik kanalındaki bir başka işletme arasında aracılık yaparak gerçekleştiren meslek sahibidir.

Distribütör Ne İş Yapar?

Bir üretici ya da tedarikçiye ait olan ürünlerin belirli bölgelerde tanıtımı ile satışını sağlamakla yetkili dağıtıcı firmalara distribütör adı verilmektedir. Distribütör gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilmektedir. Distribütörün faaliyetlerinin kapsamını üretici ya da tedarikçi ile imzalanan sözleşme belirlemektedir. Bazı distribütörler, ürünleri stoklayarak satış yaparlar. Bazıları ise gelen siparişleri tedarikçi firmaya ya da bölge müdürlüklerine iletirler.

Distribütör Nasıl Olunur?

Distribütör olmak için resmi bir eğitime gerek duyulmamaktadır. Sözleşme imzaladığı üretici ya da toptancının ürünleri hakkında verilen eğitimlere katılması gereklidir. Üniversitelerin, İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, Pazarlama ve Lojistik lisans programlarından mezun olan gençlerin bu işte akademik bilgi ve disiplinleri ışığında daha başarılı oldukları gözlemlenmektedir.

Distribütör Olma Şartları Nelerdir?

- Ürünlerin depolanması ve sevkiyatını sağlayabilmek

- Etkili bir pazarlama yeteneğine haiz olmak

- Bulunduğu bölgede ana bayi, alt bayi ve satış temsilciliği sistemini kurabilmek

- Satış sonrası teknik destek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek

- Bayilerin çalışmalarını yakından takip edebilmek

- Lojistik ağ kurabilmek

- Yüksek iletişim becerisi gösterebilmek

- Ekip çalışması ve yönetimine yatkın olmak

- Pazarlama konusu ürüne dair yeterli bilgiye sahip olma

- Müşteri portföyünü doğru bir şekilde belirleyebilmek

Distribütör olmak isteyenlerin taşımaları gereken başlıca niteliklerdir.

Distribütör Görevleri Nelerdir?

Distribütör, toptancının görevini üstlenir. Aktif bir şekilde ürün tanıtımı, tedariki ve dağıtımı yapan meslek mensuplarıdır. Satış kanalı oluşturur. Ürünün pazarlama ve dağıtımını etkin bir şekilde gerçekleştirir. Distribütör, yetkili dağıtıcı kişi ya da şirket olup üretici veya tedarikçiler ile yapılan sözleşmelerin kapsamına göre görev tanımı farklılıklar gösterebilen bir mesleğe haizdir.

Distribütörün başlıca görevleri: Üretici ya da toptancının ürününü pazarlamak ve satmak, satıcılara satış öncesi eğitim vermek ve yeni ürünler hakkında satıcıları eğitmek, ürünü, bayi ve sistem entegratörlerine pazarlamak ve satışını gerçekleştirmek olarak sıralanabilir.

Distribütör Maaşları Ne Kadar?

Distribütörler, anlaşma yaptıkları firmaların ücret politikaları, yaptıkları işin kapsamı ve üstendikleri sorumluluklara bağlı olarak serbest piyasa koşullarında farklı maaşlar alabilmektedir. Distribütörler, genellikle gerçekleştirdikleri ya da gerçekleşmesine aracılık ettikleri satışlar üzerinden alacakları komisyon usulü ile çalışmaktadırlar. Bu sebeple net bir maaş bilgisi verilememektedir.

Distribütör İçin İş İmkanları Nelerdir?

Distribütörler; satış ve pazarlama, ticaret ve mağazacılık sektöründe aktif şekilde çalışan kişilerdir. Bununla birlikte kozmetik, giyim ve sağlık gibi önemli sektörlerde de distribütörlük sisteminin uygulandığı görülmektedir. Distribütöre ihtiyaç duyulan daha birçok sektör bulunmakta olup distribütörlük mesleği giderek iş olanakları genişleyen bir meslek haline gelmektedir.