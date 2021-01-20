Distribütör garantili nedir? Distribütör garantili cihaz ne demek?

Distribütör garantili satışa verilen ürünlerin garantisi genel olarak ürününün sahibi olan marka tarafından garanti yapılmaktadır.

Distribütör Garantili Ne Demektir?

Distribütör garantili ve ya Türkiye garantili şekilde satışa sunulan ürünün garantisi direk ürünün sahibi olan marka tarafından karşılanmaktadır. Markalar; ülkemizde resmi şekilde şirket kurmuş ve yaygın teknik bir ağa sahip teknoloji firmaları olmaktadır.

Örnek vermek gerekir ise, distribütör garantili olarak alınan bir iPhone telefonun garanti sağlayıcısı olan Apple Türkiye’dir. Bu olay cihaz ile ilgili bir problem yaşanıldığı zaman ve ya fabrika çıkışı hatalı cihaz alındığı zaman cihazı herhangi Apple yetkili servisine de götürebilir anlamına gelmektedir.

Distribütör garantili olan bir üründe fabrika çıkışında olan hata olduğu zaman kolay bir şekilde iade edebilirsiniz ayrıca parça değişimleri de mutlaka orijinal parçalar ile yapılır, bu sorun ile üç kere teknik servise giderseniz ve de cihaz tamir edilmez ise bu firma size yeni bir tane cihaz vermektedir. Eğer vermezse gönül rahatlığı ile tüketici mahkemesine de şikayet edebilirsiniz.

Distribütör Garantili Cihaz Ne Demektir?

Ülkemizde yurtdışı kaynaklı ya da başka bölgede yer alan üretici firmalar, satış yaptığı ülkede ve ya bölgede bir servis ile anlaşmaktadır. Bu servis aracılığı ile ürünlerinin tamir ve de onarım hizmeti vermektedir. Müşteriler, distribütör üzerinde ürün aldıkları zaman aldıkları ürünün distribütör garantili bir ürün olmuş olmaktadır.

Özellikle yurtdışı kaynaklı olan elektronik cihaz alımlarında sıklıkla yaşanmaktadır. Cep telefonu, tablet ya da bilgisayar alırken ithalatçı olan firma ve de distribütör garantili sözleri kafaları karıştırmaktadır. Distribütör garantili olan üründe, üretici firma anlaşmış olduğu ve ya kendi adına açmış olduğu servisler ile garanti kapsamı içinde ücretsiz olarak tamir işlemlerini yapmaktadır.

Hangi Garanti Tercih Edilmelidir?

Ülkemizde yer alan distribütör garantili elektronik cihazlar oldukça talep görmektedir. İthalatçı garantili ürün ve ya distribütör garantili ürün arasında herhangi bir tercih yapmak tam olarak kullanıcıya kalmış bir durum olmaktadır.

Distribütör garantisi olan ürün Türkiye çapında ve direkt olarak üretici firma aracılığı ile sunulan bir garanti türü olmaktadır. Ayrıca bu ürünü aldığınız yerden de bağımsız olarak bir garanti hizmeti vermekte ve çok daha da geniş bir hizmet kapasitesine sahip olmaktadır. Bu nedenle en iyi ürünler distribütör garantilidir.