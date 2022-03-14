Disiplin ve azim dünya birinciliği getirdi

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Şubat ayında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Trambolin Cimnastik Dünya Kupası’na katılan Elçin Sena Karakaş ve Sıla Karakuş, Kadınlar Senkronize Finalinde Türkiye'nin ilk altın madalyasını kazanma başarısı gösterdiler. 17 yaşındaki Elçin Sena Karakaş sporda olduğu kadar derslerinde de başarılı olma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

SPORA 6 YAŞINDA BAŞLADIM

Bir yandan Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun kamplarında yarışlara hazırlanırken diğer yandan derslerini de ihmal etmediğini söyleyen Karakaş “Spora 6 yaşında ailemin yönlendirmesi sonucu, temel cimnastik dersleriyle başladım ve çok sevdim. Küçük yaşlardan bu yana başarıya ulaşmak için disiplinli bir şekilde çalışmak gerektiğinin bilincindeyim. Dünya Kupası’na da Türkiye Jimnastik Federasyonu’nun düzenlediği kamplarda hazırlandık” dedi.

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HEDEFİM PARİS OLİMPİYATLARI

“İnanarak sergilediğimiz performansımızı madalyayla taçlandırdık” diyen Elçin Sena Karakaş şöyle devam etti: “Türkiye’ye ilk kez bu ödülü getirmiş olmak hem bizim adımıza hem de Türkiye adına gurur verici. Altın madalya kazanmayı hedefliyorduk, bu hedefe ulaştığımız için de çok mutluyuz. Şu an mayıs ayında gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Burada hem bireysel alanda hem de senkronda madalya alarak yine bir tarih yazmak istiyoruz. Yakın gelecekte ise hedefim 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmek.”