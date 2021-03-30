Dişini Tırnağına Takmak ne demek? Dişini Tırnağına Takmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bu deyim ile yakın anlamlı birçok tabir günümüzde de sıklıkla kullanılmaktadır. Örneğin: Varını yoğunu ortaya koymak, saçını süpürge etmek ve gece gündüz demeden çalışmak.

Dişini Tırnağına Takmak Ne Demek?

Bu deyim, hedeflerini gerçekleştirmek için fedakarlık yapmak ve çok fazla çalışmak demektir.

Dişini Tırnağına Takmak Deyiminin Anlamı (TDK)

TDK'ya göre dişini tırnağına takmak deyiminin iki anlamı vardır:

Anlamı: Bir amaç doğrultusunda gayret göstermek, dur durak bilmeden çalışıp didinmek, Anlamı: Hayallerini gerçekleştirmek için mücadele etmek.

Dişini Tırnağına Takmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Bu gördüğün şirketi kurabilmek için on iki yıl boyunca dişimi tırnağıma taktım.

2- Gece gündüz demede dişini tırnağına taktı ve sonunda amacına ulaştı.

3- Ablam, bir ay sonraki sınavı kazanmak için dişini tırnağına taktı.