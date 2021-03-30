Dişini Sıkmak ne demek? Dişini Sıkmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimler anlatımlara hareket katan ve anlamları herkesçe bilinen sözlerdir. Genellikle ifade ettikleri kelime anlamından daha farklı anlamlar içerir.

Dişini Sıkmak Ne Demek?

Dişini sıkmak deyimi net anlam olarak dayanmak demektir. Dişini sıkmak deyimi farklı konularda kullanılabilmektedir. Bir konuda sabır göstermek, dayanmak anlamına gelen dişini sıkmak deyimi en bilinen deyimler arasında yer alır.

Dişini Sıkmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Dişini sıkmak deyimi TDK anlamına bakıldığında zorluklara, darlıklara dayanmak anlamındadır. Farklı zorluklara katlanmak zorunda kalındığında dişini sıkmak deyimiyle halini anlatmak mümkündür.

Dişini Sıkmak Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Dişini sıkmak deyimini tam olarak anlamak isteyenlerin örnek cümleleri incelemeleri önerilmektedir. Deyimin anlamı tam olarak özümleyebilmek için örnek cümle içinde kullanımını TDK anlamına uygun şekilde derledik.