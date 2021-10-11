Dişi Üreme Sistemi Organları İsimleri Ve Görevleri Nelerdir? Kadın Üreme Sistemi Hakkında Bilgi

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Dişi üreme sistemi çok sayıda önemli işlevi yerine getirir. Bunlardan en önemlisi doğum mucizesidir.

Dişi Üreme Sistemi Anatomisi

Dişi üreme sistemi, farklı işlevleri yerine getirmek üzere çerçevelenmiştir. Ova olarak bilinen üreme için gerekli olan yumurta hücrelerini oluşturur. Sistem, yumurtayı döllenme bölgesine teslim edecek şekilde düzenlenmiştir. Yumurtanın döllenmesi, sperm ile birlikte Fallop tüplerinde gerçekleşir. Döllenmiş yumurtaların bir sonraki adımı rahim duvarlarına yerleşme ve gebelik evrelerinin başlamasıdır. Kadın üreme sistemi, yukarıda belirtilen işlevlerin yanı sıra üreme döngüsünü sürdürmek için kadın cinsiyet hormonlarının üretiminde de rol oynar.

Kadın üreme sistemi, pelvik bölgede bulunan yumurta kanalları, vajina, serviks, rahim ve dış genital organlarla birlikte bir çift yumurtalıktan oluşur. Bu parçalar hem fonksiyonel hem de yapısal olarak entegre olan bir çift meme bezi ile birlikte yumurtlama, döllenme, doğum ve son olarak çocuk bakımı sürecini de destekler.

Yumurtlama

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Yumurtlama, yumurtaların yumurtalıklardan salınması işlemidir. Bu süreç, folikül tamamen büyüdüğü anda gerçekleşir ve önemli bir basınç artışı olmadan folikül içinde sıvı birikmesiyle birlikte boyutuna ulaşır. Folikül şiştiğinde, oval şekilli küçük bir alan, stigma veya makula pellusida şeffaf bir koni alanı olarak dışa doğru yapışmış gibi görünür ve daha sonra renk, bütünlük ve yarı saydamlıkta lokal değişikliklere uğrar. Östrojen hormonlarının salgılanması yumurtlamadan önce maksimum seviyeye ulaşır. Luteinize edici hormonun yükselmesinden sonra, stigma bölgesinde yumurtlama meydana gelir. Bu dalgalanma yumurtlama için gereklidir.

Yumurtlama, korona radiata ile çevrili yumurta ile birlikte foliküler sıvının salınmasıyla folikülün ayrıldığı süreçtir. Korona radiatanın hücreleri daha sonra spermatozoa varlığında ayrılacaktır. Ruminantlarda, oositler yumurtlama anında koronalarını çoktan kaybetmişlerdir. Çok aktif fimbria, yumurta kanalının ucu yumurtayı alır. Döllenmiş yumurta veya zigot bölünme geçirir ve implantasyon için rahme doğru yol alırsa. Döllenmezse 24 saat içinde dejenere olur.

Adet Döngüsü

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Tüm dişiler, ergenlik çağına ulaştıktan sonra, adet döngüsü adı verilen bir süreçte her ay olgun yumurta hücresi üretirler. Bu süre zarfında bir yumurtalık, uterusa giden olgun bir yumurtayı boşaltır. Rahimde yumurta döllenmezse, rahimdeki astar dökülür ve yeni bir döngü başlar. Genel olarak bir adet döngüsü 28 gün sürer, bazı durumlarda bu döngüler bazı kişilerde 21 gün veya 35 gün kadar sürebilir. Adet döngüsünün tüm süreci endokrin sistem tarafından kontrol edilir ve ilgili hormonlar FSH, LH, östrojen ve progesterondur. Hem FSH hem de LH hormonları hipofiz bezi tarafından üretilirken östrojen ve progesteron hormonları yumurtalıklar tarafından üretilir.

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Hormonal bozuklukların yanı sıra, adet döngüsündeki rahatsızlıktan sorumlu olan birçok başka faktör vardır. Sorumlu faktörler arasında diyet, egzersiz, stres ve kilo alımı veya kaybı adet döngüsünü etkiler. Döngü, özellikle ergenlik döneminde bazen düzensiz olabilir. Adet döngüsü, hamilelik hariç, ergenlik döneminden 45 ila 55 yaşına kadar her ay meydana gelir. 55 yaşından sonra yumurtalıklar hormon üretimini ve olgun yumurta salınımını yavaşlatır. Aşamalı olarak adet döngüsü durur, bu nedenle kadın artık hamile kalamaz.

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Döllenme ve Hamilelik

İmplantasyonu takiben, plasenta maternal ve fetal dokulardan kaynaklanır ve plasenta kendi progesteron ve östrojen hormonlarını sentezlemeye başlayana kadar yumurtalıktaki korpus luteum seviyesinin korunmasına yardımcı olan insan koryonik gonadotropini (HCG) üretir.

Östrojen ve Progesteron

Östrojen ve progesteron hormonları, uygun uterus döngüsünü koruyarak ve dişi ikincil cinsiyet özelliklerini geliştirerek üreme organlarının gelişimini destekleyen yumurtalıklar tarafından üretilir. Menopoz sırasında, genellikle 45 ila 55 yaşları arasında, rahim döngüsü durur ve yumurtalıklar artık östrojen ve progesteron hormonları üretmez.

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Dişi Üreme Sistemi Organları İsimleri ve Görevleri

Yumurtalıklar

Yumurtalıklar, dişi gameti ve çeşitli hormonları üreten ana kadın cinsiyet organları olarak işlev görür . Bu organlar alt karın bölgesinin her iki yanında yer alır. Her bir yumurtalık yaklaşık 2 ila 4 cm uzunluğundadır ve daha sonra bağlarla uterusa ve pelvik duvara bağlanır. Yumurtalık ince bir epitel kaplama ile çevrilidir, yumurtalık stromasını çevreler ve iki bölgeye ayrılır. Bunlar; dış korteks ve iç medulla’dır.

Korteks, farklı gelişim aşamalarındaki çeşitli yumurtalık foliküllerinden oluşur. Yumurtalık folikülü, kadın üreme sisteminin temel birimi olarak adlandırılır. Her yumurta kanalı üç anatomik bölgeye ayrılır. Bunlar; ampulla, isthmus ve infundibulum'dur.

Rahim

Rahim, dişi üreme sisteminin kaslı, ters armut biçimli bir organıdır. Rahim duvarları üç tabakadan oluşur. Bunlar; iç salgı tabakası, orta kalın tabaka ve dış ince tabakadır. Bu üç katman, daha sonra dar bir serviksten vajinaya açılan pelvik duvara bağlanan bağlar tarafından korunur. Vajina ile birlikte servikal kanal doğum kanalını oluşturur. Vajina, uterusun alt ucundan dışarıya doğru başlayan kaslı bir tüptür.

Fallop Tüpleri

Fallop tüpleri, uterusun üst köşelerinin sağından ve solundan yumurtalıkların kenarına kadar uzanan bir çift kaslı tüp ve huni şeklindeki yapılardır. Bu tüpler, serbest bırakılan yumurtaları almak ve rahmi beslemek için infundibuluma iletmek için yumurtalıkların üzerinden geçen fimbria adı verilen küçük çıkıntılar içinde bulunur. Her fallop tüpü, yumurtayı uterusa taşıyarak işlev gören silialarla kaplıdır.

Vajina

Vajina, rahim ağzını dış gövdeye bağlayan kaslı ve elastik bir tüptür. Cinsel ilişkide penis için hazne görevi görür ve spermi fallop tüplerine ve uterusa iletir. Ayrıca doğum sırasında fetüsün doğumuna izin vermek için genişleyerek bir doğum kanalı görevi görür.