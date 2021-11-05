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Dışa dönük ne demek, ne anlama gelir? Dışa dönük kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Dışa Dönük#Nedir
Dışa dönük ne demek, ne anlama gelir Dışa dönük kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Günümüzde kullanılan dışa dönük sözcüğünün anlamı kişilerce merak edilebiliyor. Merak edilen sözcük türleri kişilerce sözlüklerde araştırılabiliyor. Dışa dönük sözcüğü hakkında kişilerin gerçekleştirdiği çalışmalar bulunuyor. Dışa dönük sözcüğünün TDK'da bulunan anlamı da merak ediliyor. Dışa dönük ne demek, ne anlama gelir? Dışa döndük kelimesinin TDK sözlük anlamı için sizlere yardımcı olabilecek bilgileri derledik.

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Türkçe dilinde yaygın kullanılan dışa dönük sözcüğü merak edilen bir kelimedir. Dışa dönük sözcüğü, yeniliklere açık anlamında TDK'da yer alan bir kelimedir. TDK anlamları bakımından cesur anlamına da sahiptir.

Dışa Dönük Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Her kelimenin sahip olduğu anlam bakımı önemi büyüktür. Anlam bakımından önemli olan sözcük türlerinin kullanımı diğer kelimelere göre daha yaygındır. Dışa dönük sözcüğü de yaygın tercih edilen ve anlam bakımından önemli bir kelimedir. Anlamı araştırılan dışa dönük sözcüğü, cesur ve meraklı anlamlarına da sahiptir. Yeniliklere açık olan kişiler için daha çok tercih edilse de, enerjik anlamında da kullanılabilecek bir sözcük çeşididir.

Dışa Dönük Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Her kelime türünün TDK'da yer alan bir karşılığı vardır. TDK'da bulunan sözcüklerden biri de, dışa dönük kelimesidir. Dışa dönük sözcüğünün anlamı oldukça açıktır. Enerjik, cesur ve meraklı gibi anlamları olan bir kelimedir. TDK'da bilinen diğer anlamları arasında, etkileşime açık olan anlamı da bulunuyor. Bireyler belirlenen TDK anlamlarını kullanarak dışa dönük sözcüğünü tercih edebiliyor.

 

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