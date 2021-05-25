Dış ticaret nedir ve nasıl yapılır?

Mal ve hizmet alışverişi sosyal hayatın en büyük gereksinimlerindendir. Bu ihtiyaçlar öyle ki bazen şehir, bazen ülke ve bazen de kıta sınırlarını aşmaktadır. İşte böyle ülke sınırları ötesinde yapılan ticaret dış ticareti oluşturmaktadır.

Dış Ticaret Nedir?

Dış ticaret ülkeler arasında yapılan mal ve hizmet alım satımıdır. Dış ticaretin iki unsuru bulunmaktadır. Birisi ithalat, diğeri de ihracattır. Dış ülkelere mal ve hizmet satımlarına ihracat denmektedir. Aynı şekilde bir başka ülkeden mal ve hizmet alımları da ithalatı oluşturmaktadır. Dünyada bu alış veriş şekli global ekonomi olarak adlandırılmaktadır.

Dış Ticaret Nasıl Yapılır?

Dış ticaretin nasıl yapıldığı hakkında önce temel fonksiyonları ele almak gerekir. Öncelikle dışa satım yani ihracat için bazı koşulların olgunlaşması gerekir.

İhracat Koşulları

- Bir şirkete sahip olunması,

- İhracatçı sıfatı için bu birliğe üye olunması,

- Potansiyel alıcılar için dış pazara vakıf olunması,

- Dış ticaretin gerçekleşmesi için gerekli olan sözleşmelerin yapılabilmesi,

- Bu sözleşmelerin akabinde ihracat belgelerinin hazırlanabilmesi,

- Transfer için yükleme ve nakliye işlemleri,

- Gümrük safhası. Dıştan alım için de bazı şartlar sağlanmalıdır. Bu şartlar dış ticaretin yapılabilmesi adına temel şartlardır.

İthalat Koşulları

- İthalatçı sıfatının sağlanması içi gerekli prosedürlerin yapılması,

- İthalat yapılacak yerlerin pazar araştırmaları,

- Firmalardan teklif alınması ve sipariş verme işlemleri,

- İthalat belgelerinin düzenlenmesi,

- Nakliye için gerekli şartların sağlanması,

- Gümrük, faturalama ve mal kabul işlemi şeklinde ithalatın olması gereken hususlarını sıralayabiliriz.

Uluslararası tedarikçiler, pazarlanacak ürünler, potansiyel alıcılar ve bu işlemlerde geçerli uluslararası mevzuat hükümleri sağlanarak dış ticaret yapılabilmektedir.