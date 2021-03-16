Dış Ticaret Meslek Liselerine burs ve staj desteği

Selçuk, Ticaret Bakanlığında düzenlenen Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım ve Alt Protokol İmza Töreni'nde, Ticaret Bakanlığı ve TİM ile dış ticareti geliştirmek için nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi konusunda işbirliği yapıldığını belirtti. Amaçlarının, ihracatın niteliğine ve niceliğine nitelikli iş gücüyle katkı sunmak olduğunu vurgulayan Selçuk, mesleki ve teknik eğitimde sektörün iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek donanıma sahip çalışanları yetiştirebilecek yapıyı tamamlamak üzere 2023 Eğitim Vizyonu İlkeleri kapsamında çalışmalara devam edildiğini söyledi.

‘ÖĞRENCİLERİN MESLEKİ YETERLİLİKLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA BAŞLATIYORUZ’

İhtiyaç ve talepleri karşılayacak adımları atmayı sürdüreceklerini belirten Bakan Selçuk, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ticaret Bakanlığı ile bu konuda daha önce bir protokol imzalandı, alt protokol de buna ek. Bugün imzalanan alt protokolle işbirliği kapsamına alınan okullarımızın muhasebe ve finansman alanı dış ticaret dalında öğrenim gören öğrencilerinin mesleki yeterliliklerinin artırılmasına yönelik de bir çalışma başlatıyoruz. Böylece dış ticaret sektörünün nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamayı, okul ile özel sektör arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi, alan öğretmenlerimizin yeterliliklerini de artırmayı hedefliyoruz. İhracat büyümedeki itici güç ve müreffeh Türkiye yoluna döşenen sağlam taşlardan biri. İş dünyası, geleneksel ve yeni nesil iş yapma şekilleri arasında bir savaş veriyor, oyunda kalabilmek için hızla ilerleyen yeni iş yapma eğilimlerine ayak uydurmaya çalışıyor. Türkiye'nin dış ticareti Cumhuriyet'ten günümüze kadar çeşitli aşamalardan geçti, uygulanan politikalar dışa açılmanın bir gereği olarak küresel ekonomiye entegrasyon çerçevesinde gerçekleşti. Her düzeydeki firma ve KOBİ'ler, dış ticaret bilgilerine gereksinim duyuyor. Bunu sağlayacak ve sektöre hizmet verecek nitelikli personel ihtiyacı bulunuyor. Bu ihtiyaç kapsamında ‘muhasebe ve finansman’ alanında 62 bin 484 öğrenciye 4 bin 6 öğretmen ile eğitim verildi. İşbirliği protokolüyle eğitim verilen başka bir dal da dış ticaret ofis hizmetleri. İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Mersin'deki altı okulda 305 öğrenci eğitim aldığı, bu konuda 63 öğretmenin görev yaptı.

ÖĞRETMENLERE HİZMET İÇİ VE İŞ BAŞI EĞİTİMİ VERİLECEK

Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi arasında tesis edilen bu alt protokolle alan öğretim programı ve eğitim materyallerinin güncellenmesi yapılacak, öğretmenlere hizmet içi ve iş başı eğitimi verilecek. Atölye ve laboratuvar yeni teknolojilere dayalı olarak donatılacak, temrinlik malzeme ihtiyacı karşılanacak. Öğrencilerin ihracatçı birliğine üye firmalarda staj ve beceri eğitimleri alması, mezun öğrencilerin ihracatçı birliklerine üye firmalarda istihdam edilmesi ve öğrencilere burs verilmesi sağlanmış olacaktır. Protokolle, kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak, Türkiye'nin rekabet gücünün arttırılması ve ekonomik kalkınmasına destek olmak adına gerçekleştirilen mutabakatla anlamlı bir adım atıldı.”

BAKAN PEKCAN: DIŞ TİCARET ALANINDA MESLEK EDİNMEK İSTEYEN GENÇLERİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIMI HEP BİRLİKTE ATIYORUZ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da. Milli Eğitim Bakanı ile 22 Ekim 2019'da ‘Dış Ticareti Geliştirmeye İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü’nü imzaladıklarını anımsatarak, "Bugün, dış ticaret alanında meslek edinmek, kariyer yapmak isteyen gençlerimiz için önemli bir adımı daha hep birlikte atıyoruz" dedi.

COVID-19 salgınına rağmen yapılan çalışmalarla işbirliğinde çok daha ileri bir aşamaya geldiklerini belirten Bakan Pekcan, şunları söyledi:

“Bakanlıklar ve TİM'in ortak çalışmasıyla belli okullar, ‘Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’ adıyla yeniden yapılandırıldı. Bu okullarda, günün uluslararası ticaret ortamına uygun, zengin ve etkili bir müfredatla dış ticarete yönelik mesleki eğitim sağlanması yönünde tüm hazırlıklar ve altyapı tamamlandı. Bakanlıklarımız ve TİM arasında imzalanacak Alt Protokol ile işbirliğimizi geleceğe taşıyor, sağlamlaştırıyor, daha da kurumsal ve süreklilik arz eden bir yapıya kavuşturuyoruz. Bu çerçevede özellikle protokolün uygulanmasının takibini ve gerekli etki analizlerini yapmak üzere, hem bakanlıklardan hem de TİM'den temsilcilerin yer alacağı yürütme ve danışma kurulları oluşturduk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta ‘Ekonomi Reformları’ kapsamında açıkladığı, ekonomiyi yatırımlar, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme çalışmalarını sürdüreceğiz, hedeflere ulaşmak için nitelikli iş gücü önem taşıyor. Gençlerin eğitimiyle ilgili çalışma yapmaktan ayrı bir heyecan ve memnuniyet duyuyoruz. TİM ve özel sektörümüzü de devreye alarak yeni bir kamu-özel sektör ortaklığı ile en büyük değerimiz, en büyük umudumuz olan gençlerimize yatırım yapıyoruz.

İKİNCİ YABANCI DİL OLARAK ÇOKLU COĞRAFYALARDA KONUŞULAN DİLLER MÜFREDATA ALINDI

Gençler için en etkin ve en doğru müfredat içeriğini belirleyebilmek ve okulların ‘yeni nesil dış ticaret meslek liseleri’ olarak faaliyet gösterebilmelerini sağlamak için ilgili tüm paydaşların katılımıyla bir çalıştay gerçekleştirdik. Çalıştayda katılımcıların hem müfredat hem de okulların yapısıyla ilgili görüş ve önerilerini değerlendirmeye aldık. Özellikle ihracatçıların ihtiyaç ve görüşlerini de çalışmalara yansıttık. Bu kapsamda e-ticaret uygulamaları, dış ticarette riskler ve korunma yöntemleri, dış ticaret istihbaratı, uluslararası ve dijital pazarlama gibi güncel konular da müfredata eklendi. Etkin bir dış ticaret için yabancı dil bilgisinin önemine istinaden İngilizce'nin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak Çince, Rusça, İspanyolca, Portekizce ve Japonca gibi çoklu coğrafyalarda konuşulan diller de okullarımızın müfredatına alındı.

PROJE KAPSAMINDA AMAÇLANAN KONULAR

Öğrencilere, staj, burs ve diğer istihdamı kolaylaştırıcı imkânlar sağlanmasını, beceri, eğitim ve staj uygulamalarının gerçek hizmet ve üretim ortamlarında yapılmasını, öğretmenlere yönelik olarak uygulamalı hizmet içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini, alanında uzman konuşmacıların katılımıyla düzenlenecek olan toplantı, seminer ve konferanslarla söz konusu okullardaki öğrenci ve öğretmenlerin mesleki ve teknik farkındalıklarının geliştirilmesini ve açılacak yarışmalarla öğrencilerin bilgilerini değerlendirmelerine katkı sağlanmasını hedefliyoruz.

İLK AŞAMAYA İSTANBUL, GAZİANTEP, MERSİN VE İZMİR'DEN BAŞLIYORUZ

Projenin ilk aşamasına İstanbul, Gaziantep, Mersin ve İzmir gibi ihracatta hareketli illerden başlayacağız. Bu dört ilimizdeki altı proje okulumuzda, şimdilik 305 öğrencimiz ve 63 öğretmenimizle yola çıktık. Önümüzdeki eğitim öğretim dönemi ve takip eden eğitim-öğretim yıllarıyla bu okullarımıza önemli bir talep olacağını ve öğrenci sayılarında hızlı bir artış göreceğimizi değerlendiriyorum. Başarılı öğrenciler, bahse konu proje okullarına kayıt yaptırmak için adeta can atacaklarına yürekten inanıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile eşgüdüm halinde güzel bir hazırlık yaptık ve öğrenciler bu okullarda eğitim anlamında aradıklarından çok daha fazlasını bulacak.

BU OKULLAR GENÇLERİMİZE PARLAK BİRER KARİYER KAPISI OLACAK

İlgi duyan öğrencilere, dış ticaret meslek liselerine kayıt yaptırmalarını geleceğin dış ticaretçileri olmak adına güzel bir başlangıç yapmalarını kendilerine tavsiye ediyorum. Öğretmenler ve eğitmenlerden de uluslararası kariyer yapabilme potansiyeli gördükleri öğrencilerini bu liselere yönlendirmelerini rica ediyorum. Bakanlık bürokratları da bu okullarda görev yapacak değerli öğretmenlere her aşamada destek vermeye devam edecek. Bu okullar hem ihracat sektörlerimizin nitelikli eleman ihtiyacını giderecek hem de mezun gençlerimize parlak birer kariyer kapısı olacaktır. Bu okullar ihracatçı sektörlerimiz ile bu sektörlerde istihdam edilecek gençlerimizin sadece bugünlerine değil, geleceklerine de yapılmış oldukça vizyoner bir yatırım. Proje esas itibarıyla ‘ağacı yaş iken eğme’ ve Türkiye'nin ihracat serüvenini yeni nesiller üzerinden geleceğe taşıma projesi.

ÜLKEMİZ İHRACATININ 100 YIL SONRASINA YATIRIM YAPIYOR OLMANIN KIVANCINI YAŞIYORUZ

Ticaret Bakanlığı olarak, Milli Eğitim Bakanlığımızın ve TİM'in destekleri ve işbirliğinde, ülkemiz ihracatının sadece bugününe değil 100 yıl sonrasına yatırım yapıyor olmanın kıvancını yaşıyoruz. Proje, bakanlığın diğer projeleriyle de uyumlu. ‘İhracata İlk Adım Programı’ ile dış satımı ülke geneline yaydık. Yakın gelecekte ülke geneline yayılmasını umduğumuz dış ticaret meslek liselerimiz 81 ilimizdeki ihracatçılarımız için gerekli insan kaynağını yetiştirecek, bu okullardan mezun gençlerimiz ülkemizin dört bir yanında iş imkânları bulabilecek. Projenin hayata geçirilmesinde sundukları katkılardan dolayı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, TİM Başkan İsmail Gülle'ye, katkı sunan personellere ve elini taşın altına koyan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum.”

Öğrencilere "Ufkunuzu geniş tutun ve kendinize güvenin, yalnız değilsiniz" çağrısında bulunan Pekcan, imzalanan Alt Protokol'ün ve dış ticaret mesleki ve teknik Anadolu liselerinin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TİM Başkanı İsmail Gülle protokolü imzaladı.