Diş Teknisyeni nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Diş Teknisyeni olma şartları, maaşları ve iş imkanların

Diş Teknisyenleri diş hekimlerinin yanında pek çok işlemleri yapmak amacıyla çalışırlar. Her meslek grubunda olduğu gibi Diş Teknisyenlerinin de belirli sorumluluk ve görevleri bulunur.

Diş Teknisyeni Nedir?

Diş Teknisyenleri diş hekimlerinin yanında çalışan kişilerdir. Diş hekimlerinin kendilerine verdikleri ölçülere göre hastaların eksik olan diş ve ağız dokularını tamamlayan, düzenleyen, protez ve diş köprülerini yapan kişidir.

Diş Teknisyeni Ne İş Yapar?

Ağız ve diş sağlığı şüphesiz hepimiz için çok önemlidir. Bu nedenle ağız ve diş sağlığımızda herhangi bir sorun oluştuğunda diş hekimlerine ihtiyaç duyarız. Diş teknisyenleri ise diş hekimlerinde alınan ağız kalıbı üzerine alçı ile suyu karıştırarak hamuru dökerek alçı modeli elde ederler.

Bunlar dışında alçı kalıptan akrilik denilen maddeyi çıkarırlar. Diş hekimleri yapılan provadan gelen dişleri mumlayarak diş eti şeklini verirler.

Diş Teknisyeni Nasıl Olunur?

Günümüzde pek çok kişi Diş Teknisyeni olabilmenin şartlarıdır. Diş Teknisyeni olabilmek için dört yıllık eğitim veren sağlık meslek liselerinin Diş Teknisyeni bölümünden mezun olmaları gerekmektedir.

Diş Teknisyeni Olma Şartları Nelerdir?

Sağlık Meslek Liselerinin Diş Teknisyeni bölümünden mezun olan kişilerin bu alanda çalışma imkanları bulunmaktadır. Bunlar dışında Diş Teknisyeni olabilmek için kişilerde bazı niteliklerin bulunması gerekir. Aranan bu nitelikler nelerdir?

- Konsantrasyon sahibi olmak

- Asgari denetimde çalışmak

- El göz koordinasyonuna sahip olabilmek

- Herhangi bir göz kusuru bulunmamak

- Laboratuvar ortamında çalışabilmek için fiziki yeterliliği göstermek

- İş teslim tarihlerine riayet etmek

- Ekip çalışmasına uyum sağlamak

- Raporlama yapabilmek

- Problemlere yeni çözümler üretebilmek

- Erkek adaylarının askeri yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak gerekmektedir.

Diş Teknisyeninin Görevleri Nelerdir?

Diş Teknisyenleri diş hekimlerinin yazılı ve sözlü talimatları doğrultusunda çalışırlar. Bunun dışında Diş Teknisyenlerinin bazı görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Diş Teknisyenlerinin görevleri ve sorumlulukları şunlardır:

- Kısmi veya bütün dış kayıplarını önlemek için protezler hazırlamak

- Doğal dişleri restore etmek için köprü imal etmek

- Diş şekil bozukluklarını düzeltebilmek için çıkarılabilir veya sabit ağız içi cihazları üretmek

- Diş hekimlerinin implantlarını hastanın çene kemiğine yerleştirmek için protezler üretmek ve implantoloji prosedürlerini tamamlamak

- Yüz ve çene protezi imal ederek yaralanma veya hastalık sebebiyle oluşan eksik yüz ve vücut dokularını değiştirmek

- Diş hekimlerinin hastanın ağzından alınan kalıpları seramik gibi malzemeler kullanarak doldurmak

- protezleri hastanın ağzına yerleştirmeden önce cilalamak

- Laboratuvar üretim süreçlerini incelemek ve kalite sonuçlarını arttırmak

- Üretim işlemlerinin kayıtlarını tutmak

- Ekipmanların tedavilerini sağlamak

- Laboratuvar dahilinde sağlık ve güvenlik kurallarına uymak görev ve sorumlulukları arasındadır.

Diş Teknisyeni Maaşları Ne Kadar?

Diş Teknisyeni maaşları yapılan iş ve tecrübeye göre değişkenlik göstermektedir. Diş teknisyenlerinin minimum maaşları 1500 TL olmaktadır. Eğer Diş Teknisyeni porselen biliyor ise maaş 2500 TL ile 3.000 TL arasında değişir.

Diş Teknisyeni İçin İş İmkanları Nelerdir?

Diş Teknisyenleri özel diş laboratuvarlarında, kliniklerde ve kamu ile özel hastanelerde iş bulabilirler. Diş Teknisyenlerinin en çok çalıştıkları alan ise özel diş laboratuvarları olmaktadır.