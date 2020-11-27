Diş Protez (Myo) Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Diş protez bölümü; diş hekimlerine yardımcı olabilecek nitelikteki, kullanılan malzemenin bakım işlemlerini gerçekleştirebilecek, çeşitlilik arz eden laboratuvarlarda protez diş ve benzeri ürünlerin üretimini gerçekleştirebilecek nitelikte teknikerlerin eğitildiği bir ön lisans programıdır.

Diş Protez (MYO) Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Diş Protez (MYO) Bölümünde kaybedilmiş olan dişlerin ve diş fonksiyonlarının yeniden oluşturulmasının sağlaması gayesiyle; diş hekimi tarafından planlanmakta olan tedavinin çene ve yüz bölgesine uygulanan hareketli- sabit diş ve çene protez ürünlerinin laboratuvar çalışmalarını gelişmiş teknolojiler kullanarak yapan yada yapılmasını sağlayan nitelikli sağlık teknikerleri yetiştirilir.

Diş Protez (MYO) Nedir?

Diş protez (MYO), diş hekimlerinin tedavi planları doğrultusunda almış oldukları tedbirleri uygulamayı hedefleyen bir program olma niteliğine sahiptir. Diş protez teknisyeni; hareketli bir yapıya sahip olan çene bölgesinde yada sabit dişlerde ve çene protezinde, problemli dişlerin yeniden işlev görebilir hale gelmesini sağlamak için önceden planlanmış olan tedavi üzerine çalışmaların yürütülmesidir.

Diş Protez (MYO) Bölümünün Amacı Nedir?

Diş Protez (MYO) bölümünün amacı; kaybedilmiş durumda olan dişlerin ve fonksiyonlarının yeniden kazandırılmasını sağlamak amacıyla diş hekimi tarafından planlaması gerçekleştirilen tedavi biçimine göre çene ve yüz bölgesine uygulanan sabite ve hareketli diş ve çene protezlerinin laboratuvar çalışmalarını gerçekleştiren ya da yapılmasını sağlayan nitelikli sağlık teknikerinin yetiştirilmesidir.

Diş Protez (MYO) Mezunu Ne İş Yapar?

Diş Protez (MYO) mezunu kişiler; diş hekimleri ile koordineli olarak faaliyetlerini yürütmekle sorumludurlar. Diş protez teknisyenleri olarak çalışmalarını yürüten mezunlar, modeli diş hekimi tarafından alınmış durumda olan ağız önlemlerini hazırlanmasını sağlarlar. Hazırlanmış olan model üzerinde ise sabit ve çıkarılabilir kısmi protezlerin şekillendirilmesi işlemini gerçekleştirirler.

Protez ürünlerini döküm yöntemiyle çoğaltma işlemi yapar ve uygun nitelikte olmasını sağlar. Diş protez Diş protez teknisyenleri, çatlaklı ve kırık protezlerin onarım işlemlerini gerçekleştirir, gerçekleştirilen tedavi sürecinde diş hekimi tarafından planlanan çıkarılabilir ortodontik aletlerini hazırlar ve kullanılan aletlerin onarım ve bakım işlemlerini gerçekleştirirler.

Diş Protez (MYO) Kaç Yıllıktır?

Diş protez teknolojisi(MYO), 2 yıllık ön lisans (Meslek Yüksekokulu) eğitim programı olarak uygulanır.

Diş Protez (MYO) Okumak İçin Ne Gereklidir?

Diş protez (MYO) okumak için kişilerin sahip olması gereken bazı önemli özelliklerin varlığı söz konusudur. Bunlar ;

- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme gücüne sahip

- Temel bilimlere ilgili olmak

- El-kol kasları kuvvetli olmak

- Renkleri rahatlıkla ayırt edebilen ve ayırt edici özelliğe sahip olmak

- Sabırlı, sakin ve zaman yönetimi konusunda becerikli

- Toz, alçı ya da kimyasallara karşı alerjisi olmayan,

- İnce motor becerileri gelişmiş bir kişi olmak.

Diş Protez (MYO) Öğretimi İngilizce Midir?

Diş Protez (MYO) öğretimi dili Türkçedir. İsteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma olanağının varlığı da söz konusudur.

Diş Protez (MYO) Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Diş Protez (MYO) bölümüne TYT puan türünde öğrenci alım işlemi hayata geçirilmektedir. TYT puan türü üniversiteye geçiş için yapılan temel yetenek sınavıdır.

Diş Protez (MYO) Bölümü Dersleri Nelerdir?

Diş Protez (MYO) bölümünü tercih eden öğrencilerin sorumlu olduğu dersler;

- İmplant Üstü Protezler.

- Maddeler ve Alet Bilgisi,

- Diş Morfolojisi,

- Ağız Çene Anatomisi ve Çiğneme Fizyolojisi,

- Ortodonti,

- Üniversite Kültürü,

- Hareketli Protezler

- Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri,

,- Çene Yüz Protezleri,

- Oklüzyon,

- Sabit Protezler ,

- Sterilizasyon,

- Meslek Etiği.

Diş Protez (MYO) Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Diş protez (MYO) bölümü mezunları; Devlet ve Özel Hastanelerin diş protez laboratuvarında Diş teknisyeni olarak iş bulma imkan ve olanakları bulunur. Mezunlar ayrıca özel Diş Protez Laboratuvarında diş teknisyeni olarak da çalışma hakkına sahiptirler. İsterlerse kendi laboratuvarlarını kullanma imkan ve olanağına sahiptirler.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Diş protez (MYO) bölümü mezunlarının iş bulabileceği ve çalışabileceği çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Bunlar;

- Kamu Hastaneleri

- Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri,

- Özel Hastaneler

- Üniversitelere Bağlı Üniversite Hastaneleri

- Diş Protez Laboratuvarlarında

- Eğitim Ve Araştırma Hastaneleri

, - Özel diş klinikleri

Diş Protez (MYO) Çalışma Alanları Nelerdir?

Diş Protez (MYO) bölüm mezunlarının çalışma alanları; devlet ve özel diş hastaneleri ve kliniklerinin yanı sıra diş protez laboratuvarlarında, diş sağlığı ile alakalı teknik donanım sağlayan firmaları oluşturmaktadır.

Diş Protez (MYO) Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Diş Protez (MYO) Bölümü olan pek çok üniversite bulunmaktadır. Bunlardan bazıları ise şunlardır;

- İstanbul Gelişim Üniversitesi

- Hacettepe Üniversitesi

- Harran Üniversitesi

- İstanbul Medipol Üniversitesi

- Bingöl Üniversitesi

- Gaziantep Üniversitesi

- İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa

- Sağlık Birimleri Üniversitesi

- Ankara Medipol Üniversitesi

- Süleyman Demirel Üniversitesi

- Marmara Üniversitesi