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Diş Macunu asit mi baz mı? Diş Macununun Ph değeri kaçtır

#D#Diş Macunu
Diş Macunu asit mi baz mı Diş Macununun Ph değeri kaçtır

Gülüş, insanlar için bir hayli önemlidir. Bu nedenle pek çok kişi dişlerine bakım yapıp bembeyaz bir gülüşe sahip olmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte sindirim sisteminin ilk basamağı kabul edilen ağzımızın temizliği hem dişlerin çürümesini engellemektedir hem de kişileri istenmeyen birçok farklı durumdan korumaktadır. Diş macunu, dişleri temizlerken kullanılmakta olan en önemli materyallerden birisidir. Diş macununun pH değeri dengesiz olur ise diş mineleri ve hatta dişlerin kendisi büyük zararlar görebilmektedir. Sizin için diş macununun asit mi baz mı olduğunu, diş macununun hangi pH değerine sahip olduğunu derledik.

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Diş temizliği işleminin olmazsa olmaz malzemeleri arasında yer alan diş macunlarının asit yapılı mı baz yapılı mı olduğu hem dişlerin gerçekten temizlenebilmesi hem de ağız içerisindeki mikropların yok olabilmesi için büyük bir öneme sahiptir. Şayet diş macununun pH düzeyi, ağız içi kullanıma uygun değil ise diş macunları ağız içinde görülen yaralardan başlayarak diş kayıplarına kadar pek çok farklı sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.

Diş Macunu Nedir?

Diş macunu, içerisinde çok miktarda flor ve kalsiyum bulunduran bir diş temizleme ürününü ifade etmektedir. Macunumsu bir kıvamda olmaktadır ve değişik aromalarda üretilebilmektedir. Bunun dışında genelde mentollü bir diğer deyiş ile nane aromalı olmaktadır. Kökeni misvak adı verilen bitkinin diş temizleyici özelliğine dayanmaktadır.

Diş Macununun pH Değeri Kaçtır?

Diş macunlarının mevcut pH değeri 8 ile 9 arasında değişmektedir. pH cetveli içerisinde 7'den çok daha büyük bir değer alan maddeler bazik maddeler şeklinde isimlendirilmektedir. Bazların mevcut pH değeri on dörde ne kadar yakın ise baziklik miktarı da o kadar yükselmektedir. Yediye ne kadar yaklaşılır ise baziklik düzeyi de o kadar düşmektedir. Diş macununun pH değeri 8 ile 9 arasında yer aldığı için diş macunu zayıf olan bir bazdır.

Diş Macunu Asit mi Baz mı?

İyi nitelikteki bir diş macununun pH düzeyi 8 ile 9 arasında yer almaktadır. pH cetveli içerisinde yediden büyük değer almış olan maddeler baz veya bazik madde şeklinde isimlendirilmektedir. Bu nedenle diş macunu bazdır.

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