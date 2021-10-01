Diş Macunu asit mi baz mı? Diş Macununun Ph değeri kaçtır

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Diş temizliği işleminin olmazsa olmaz malzemeleri arasında yer alan diş macunlarının asit yapılı mı baz yapılı mı olduğu hem dişlerin gerçekten temizlenebilmesi hem de ağız içerisindeki mikropların yok olabilmesi için büyük bir öneme sahiptir. Şayet diş macununun pH düzeyi, ağız içi kullanıma uygun değil ise diş macunları ağız içinde görülen yaralardan başlayarak diş kayıplarına kadar pek çok farklı sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.



Diş Macunu Nedir?



Diş macunu, içerisinde çok miktarda flor ve kalsiyum bulunduran bir diş temizleme ürününü ifade etmektedir. Macunumsu bir kıvamda olmaktadır ve değişik aromalarda üretilebilmektedir. Bunun dışında genelde mentollü bir diğer deyiş ile nane aromalı olmaktadır. Kökeni misvak adı verilen bitkinin diş temizleyici özelliğine dayanmaktadır.



Diş Macununun pH Değeri Kaçtır?



Diş macunlarının mevcut pH değeri 8 ile 9 arasında değişmektedir. pH cetveli içerisinde 7'den çok daha büyük bir değer alan maddeler bazik maddeler şeklinde isimlendirilmektedir. Bazların mevcut pH değeri on dörde ne kadar yakın ise baziklik miktarı da o kadar yükselmektedir. Yediye ne kadar yaklaşılır ise baziklik düzeyi de o kadar düşmektedir. Diş macununun pH değeri 8 ile 9 arasında yer aldığı için diş macunu zayıf olan bir bazdır.



Diş Macunu Asit mi Baz mı?



İyi nitelikteki bir diş macununun pH düzeyi 8 ile 9 arasında yer almaktadır. pH cetveli içerisinde yediden büyük değer almış olan maddeler baz veya bazik madde şeklinde isimlendirilmektedir. Bu nedenle diş macunu bazdır.