Diş Kirası ne demek? Diş Kirası deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Diş kirası deyiminin anlamı, eski Türklerde ramazan ayında iftara çağırdıkları fakirlere yemekten sonra verdikleri hediye demektir.

Diş Kirası Ne Demektir?

Diş kirası deyimi daha çok eski zamanlarda kullanılan bir kelime ifadesidir. Diş kirası deyimi şu anlama gelmektedir: Eskilerde ramazan ayında yapılan bir hediyeleşme çeşidini ifade etmektedir.

Diş Kirası Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

Her deyim bir anlama sahiptir. Türk Dil Kurumu tarafından her deyim tanımlanmıştır. Diş kirası deyiminin tanımı şu şekildedir: Eskiden sarayda ya da konaklarda zenginlerin iftara çağırdıkları yoksullara verdikleri armağan veya para, harcadığı emek dışında bir kimsenin fazladan sağladığı çıkar.

Diş Kirası Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Diş kirası deyimi daha çok eskiler tarafından kullanılmaktadır. Örnek olarak: İnsanlar eskiden ramazan ayında diş kirası adı altında hediyeleşirdi.