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Deyimler ve Anlamları
Haber Giriş: 30.03.2021 - 02:03 | Son Güncelleme:

Dış Kapının Dış Mandalı deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Dış Kapının Dış Mandalı deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Dış Kapının Dış Mandalı deyimi dilimizde çok sık kullanılan deyimlerden birisidir. Deyimleri cümle içerisinde kullanabilmek için anlamlarını da bilmek gerekir. Dış kapının dış mandalı deyiminin anlamını TDK sözlüklerinden öğrenebilir ve sizlerde cümle içerisinde kullanabilirsiniz. Peki dış kapının dış mandalı deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımını detaylıca derledik.

Günlük hayatta kullandığımız deyimlerden birisi Dış Kapının Dış Mandalı deyimidir. Bu deyim genellikle önemsiz ve gereksiz kişiler için kullanılmaktadır.

 Dış Kapının Dış Mandalı Ne Demek?

 Önemsiz kişiler veya eşyalar için kullanılan Dış Kapının Dış Mandalı deyimi varlığı ile yokluğu bir olan, değersiz veya eksikliği hissedilmeyen kişiler için sıklıkla kullanılmaktadır. Bu deyim genellikle varlığı ve yokluğu bir olan kişiler için kullanılmaktadır. Daha çok aile veya grup içerisinde sevilmeyen ve istenmeyen kişiler için tercih edilen bir deyimdir.

 Dış Kapının Dış Mandalı Deyiminin Anlamı (TDK)

 Dış Kapının Dış Mandalı deyiminin Türk Dil Kurumu'na göre anlamı 2 farklı şekilde açıklanmaktadır. Deyimin TDK anlamı şudur:

 - Uzak akraba.

 - Önemsiz ve değersiz.

 Dış Kapının Dış Mandalı Örnek Cümle İçinde Kullanımı

 - O dış kapının dış mandalı, bu konu onu ilgilendirmez. 

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