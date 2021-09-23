Diş ipi nasıl ve haftada kaç kez kullanılır? Diş ipi diş fırçalamadan önce mi sonra mı kullanılır?

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Diş ipi, diş fırçası ve macunun giremediği diş aralarına girerek yemek artıklarını çıkarmaya yarayan bir araçtır. Diş ipi kullanımı mutlaka doğru şekilde yapılmalıdır.

Diş İpi Nasıl ve Haftada Kaç Kez Kullanılır?

Diş sağlığının korunması için diş ipine ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle dişlerin uzun süre sağlıklı kalması için düzenli bir şekilde diş ipi kullanılmalıdır. Diş ipi mutlaka günde en az bir kere kullanılmalıdır. Haftada en az yedi kere diş ipi kullanılması önerilmektedir. Diş ipinin türüne göre diş ipleri dikkatli bir şekilde dişlerin aralarına konularak ileri geri hareketler yapılır.

Diş ipi "C" şeklinde eğilerek dişlerin kavranması sağlanır. Sonrasında ise diş aralıklarında diş ipi aşağı ve yukarı doğru nazik bir biçimde gezdirilir. Diş ipi ile diş eti çizgisinin altının temizlenmesi de atlanmaması gereken detaylardan birisidir. Diş ipi kullanıldıktan sonra diğer dişe geçildiği sırada diş ipinin kullanılmayan tarafı kullanılmalıdır.

Diş İpi Diş Fırçalamadan Önce mi, Sonra mı Kullanılır?

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Günümüzde diş ipi çeşitli zamanlarda kullanılabiliyor. Özellikle diş sağlığının korunması için diş ipine ihtiyaç duyulmaktadır. Diş ipi, dişlerin arasında kalan ve diş fırçasının ulaşamadığı bölgelerdeki yiyecek atıklarını temizler. Diş ipleri genel olarak dişlerin fırçalanmasından önce kullanılmalıdır. Böylelikle dişlerin arasındaki yiyecek atıkları nedeniyle temizlenmeyen ve tıkalı olan bölgelere diş macunu ulaşmayabilir. O nedenle dişlerin daha temiz olmasına dikkat edilmelidir. Diş ipi mutlaka dişler fırçalanmadan önce kullanılmalıdır.

Diş İpi İle İlgili Merak Edilenler

Diş ipi genel olarak diş bakımında çok önemli bir yere sahiptir. Diş ipinin fonksiyonu fırça ve macundan çok daha farklıdır. Özellikle 45 cm uzunluğunda olan diş ipleri ile pek çok diş daha iyi bir şekilde temizlenebilir. Eczanelerden alınan diş ipi ile dişlerin arası iyice temizlenmelidir. Doğru bir teknik uygulanarak diş ipi ile dişlerin arasında kalan yemek artıkları detaylı olarak temizlenir. Diş fırçalama sırasında bazı bölümlere fırça girmez. O nedenle diş ipi belli bir düzen ile kullanılmalıdır.

Diş İpi Nasıl Kullanılır?

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Diş ipleri genel olarak tek kullanımlıktır. Kullanılan diş ipi tekrar kullanılmamalıdır. Ağız bakımına dikkat eden kişiler diş ipi kullanımına dikkat edebilirler. Gece uyumadan önce diş ipi mutlaka kullanılmalıdır. Gece diş ipi kullanıldıktan sonra ağızda oluşan kokunun önüne geçilir. Dişler fırçalamadan önce diş ipi mutlaka kullanılmalıdır. Kürdanlı diş ipleri ve rulo diş iplerinin kullanımı da çok önemlidir. Diş ipi kullanımı çok yaygın olmasa da oldukça sağlıklıdır.

Diş ipi seçerken çok dikkat edilmelidir. Günümüzde de birbirinden farklı diş ipi çeşitleri bulunur. Özellikle naylon diş ipleri çok fazla bulunmaktadır. Geçmişte pamuk ipliğinden üretilen diş ipleri günümüzde daha çok naylon iplerden oluşmuştur. Üretim malzemesine göre naylon diş ipleri ve PTFE diş ipleri bulunmaktadır. Ayrıca dizaynlarına göre rulo diş ipleri ve kürdanlı diş ipleri yer alıyor. Günümüzde en çok kullanılan diş iplerinden bir tanesi de PTFE diş ipleridir. Naylon diş iplerinde mumlu ve ya mumsuz çeşitler yer almaktadır. Bazı zamanlarda farklı aromalara sahip diş ipleri olabilir. Diş ipleri ağızdaki yemek artıklarını çıkarmaya yarayan en önemli araçlardır. Doğru bir şekilde kullanılmalıdır.