Diş Hekimliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Mezunlarının oldukça geniş çalışma imkanı bulunmaktadır. Diş hekimliği Türkiye'nin gözde üniversitelerinde verilen lisans bölümlerinden bir tanesidir. Tercih döneminde en fazla tercih edilen bölümler arasında diş hekimliği bölümü yer almaktadır. Bu bölümden mezun olanlar özel ve kamuda da çalışma şartları vardır. Diş hekimliği bölümü taban başarı sıralaması yüksek olan bir bölümdür. Son aylarda diş hekimliği bölümüne dair yoğun bir araştırma yapılmıştır. Peki diş hekimliği bölümü nedir? Diş hekimliği bölümünden mezun olanlar ne iş yaparlar? Diş hekimliği bölümü maaşları nelerdir? Diş hekimliği hangi üniversitelerde vardır? Diş hekimliğinde hangi dersler görülmektedir? İşte diş hekimliği bölümüne dair tüm detayları derledik.

Diş hekimliği bölümde pek çok öğrenci değişim programlarına katılmak mümkündür. Hem vakıf hem de devlet üniversitelerinde bu bölüm aracılığı ile erasmus ve WAT programlarına katılabilirsiniz. Ülkemizdeki en prestijli mesleklerden biri olarak bilinmektedir.

Diş Hekimliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

İnsan ağız içi sağlığını inceleyen, diş sağlığı hakkında çalışmalar yapan ve diş anatomisini inceleyen bir bilim dalıdır. Diş hekimliği bölümü üniversitelerde lisans olarak eğitimi verilen bölümler arasında geçmektedir. Bu bölümü tercih etmek için taban başarı sıralamasına ulaşmak gerekir. Diş hekimliği bölümü bölümünden mezun olan kişilere "diş hekimi" unvanı verilmektedir. Ağız sağlığı ve ağız içinde ki tüm anatomik gelişmeleri diş hekimi inceler.

Diş Hekimliği Bölümü Nedir?

Tıp alanında çalışmalar sergileyen, ağız ve ağız iç yapısını inceleyen hastalara gerekli teşhisi koyup tedavi seçeneklerini belirleyen bir bölümdür. Diş hekimliği ağız sağlığını korumaya yönelik tedbirler alan ve bu alanda araştırmalar yapmayı sağlayan bir bölümdür.

Diş Hekimliği Bölümünün Amacı Nedir?

Diş hekimliği bölümünün temel amacı ağız ve diş yapısını incelemek ve ağız sağlığına yönelik tedavi seçenekleri geliştirmek, buna yönelik teşhisler koymayı sağlayan bir bölümdür. Bu bölüm toplumda yer alan diş sağlığını ilgilendiren ve bu ihtiyaca yönelik protez yapım çalışmalarını da arttırmak temel amaçlardan bir tanesidir.

Diş Hekimliği Mezunu Ne İş Yapar?

Diş hekimliği mezunu kişiler hem özel hastanelerde hem de kendi kliniklerini kurarak çalışabilirler. Özel hastanelerde çalışabildikleri gibi aynı zamanda devlet hastanelerinde de çalışırlar. Devlet ve özel hastanelerde ağız sağlığını ve diş sağlığına yönelik teşhis yaparlar. Buna yönelik tedavi seçeneklerini geliştirirler.

Diş Hekimliği Bölümü Kaç Yıllıktır?

Diş hekimliği bölümü lisans eğitimidir. Bu bölümde eğitim süresi toplam 5 yıl olarak belirtilmiştir.

Diş Hekimliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

Diş hekimliği bölümü okumak için öncelikle üniversite sınavında lisans barajını geçmek gerekmektedir. Lisans barajını geçtikten sonra diş hekimliği için uygun olan başarı sıralamasını da tutturmak son derecede önemlidir. Diş hekimliği oldukça düşük başarı sıralaması ile öğrenci kabul etmektedir. Bundan dolayı diş hekimliği için matematik ve diğer sayısal derslerin detaylıca bilinmesi çok önemlidir. Diş hekimliği sayısal puan türü ile öğrenci kabul etmektedir. Sayısal puanı ve en az 20 binlik başarı sıralaması ile bu bölüme tercih yapılır.

Diş Hekimliği Öğretimi İngilizce midir?

Diş hekimliği bölümü için hem İngilizce hem de Türkçe eğitim vardır. Bu eğitimin dili yapılan tercihe göre değişkenlik göstermektedir.

Diş Hekimliği Bölümü Hangi Puan Türüne Göre Öğrenci Alıyor?

Diş hekimliği bölümü sayısal puan türüne göre öğrenci kabul etmektedir

Diş Hekimliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

- Metabolizma

- Hücre

- Matematik

- Anatomi

- Biyoloji

- Doku

- Sinir Sistemi

- Diş Hekimi Radyolojisi

- Oral Biyoloji

- Diş Tedavileri

- Davranış Bilimleri

- Dental Anestezi

Diş Hekimliği İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Diş hekimliği mezunları özel ve devlet hastanelerde görev alabilirler. Aynı zamanda kendi kliniklerini de açarak buralarda hasta kabulüne başlayabilirler.

Diş Hekimliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Özel ve devlet hastaneleri birincil çalışma alanlarıdır. Özel kliniklerde ve diş hastanelerinde de görev alabilirler.

Diş Hekimliği Bulunan Üniversiteler Hangileridir?

- Akdeniz Üniversitesi

- Adıyaman Üniversitesi

- Ankara Üniversitesi

- Atatürk Üniversitesi