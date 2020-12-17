Diş Hekimi nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Diş Hekimi olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Diş Hekimi olmak isteyenler her sınav dönemi sonrasında daha da artmaya başlamıştır. Bu nedenle diş hekimliği mesleği ve iş olanakları çok sık araştırılmaktadır.

Diş Hekimi Nedir?

Diş hekimi insanların ağız, çene ve diş yapısını inceleyen ve ağız standart yapısını bozan hastalıkların tedavi sürecini yürüten kişilere denir. Özellikle ağızın ilgili kısımların sorunlarını, diş ve diş eti problemlerine karşı teşhis ve tedavi etmekle görevli kişiler olmaktadır.

Diş Hekimi Ne İş Yapar?

Diş hekimleri üniversite eğitimleri sonrasında çalışmaya başlarlar. Bu andan itibaren ağız ve diş hastalıkları tedavisi yönetimi uygularlar. Tedaviler dışında tanı koyma ve inceleme yapma gibi önemli çalışmaları da gerçekleştirirler.

Bunlar dışında diş yapısındaki bozukluklar, dolgu yapma, diş çekme, çene röntgeni çekip tanı ve teşhis koyma gibi pek çok işlemleri de diş hekimleri gerçekleştirmektedir.

Diş Hekimi Nasıl Olunur?

Diş hekimi olabilmek için öğrenciler üniversitelerin 5 yıllık eğitim veren Diş Hekimliği Fakültesini okumaları ve lisans derecesi ile mezun olmaları gerekmektedir. Bunlar dışında diş hekimi olabilmek için bazı nitelikleri taşımak gerekir.

Diş Hekimi Olma Şartları Nelerdir?

Diş hekimi olabilmek için Diş Hekimi Fakültesini kazanmış ve 5 yıl eğitim sürecini başarılı olarak tamamlamış olunması gerekir. Diş hekimliği fakültesinde 2 yıl boyunca teorik dersler verilir. Son 3 yılda ise eğitimler uygulamalı yapılır. Klinikler de stajlar yapılır. Diş hekimi olabilmek için gerekli nitelikler şunlardır:

- Aletler ile çalışarak el becerisine sahip olmak

- Hastalar ve diğer meslek profesyonelleri ile iyi iletişim kurabilmek

- Detaylı çalışmak ve ağız içerisindeki değişimleri ve problemleri saptamak

- Güçlü bir şekilde organizasyon becerisi göstermek

- Diş operasyonlarını gerçekleştirebilecek uzun süre ayakta kalma yeterliliğine sahip olmak

- Özen gerektiren hastalarda uzun süre çalışabilmek

- Hastaların belirtilerini değerlendirmek ve uygun tedaviyi seçerek problem çözme kabiliyetine sahip olmak

Diş Hekiminin Görevleri Nelerdir?

Diş hekimlerinin temel görevlerinden birisi her yaşta hastanın ağız ve diş sağlığını incelemek ve uygun tedaviyi uygulamaktır. Diş hekimlerinin diğer görev ve sorumlulukları ise şunlardır:

- Dişlerde olan çürümelerin tedavilerini uygulamak, boşlukları tamamlamak için dolgu işlemlerini gerçekleştirmek

- Kırık olan dişleri çekmek, ısırık sorunlarını düzeltmek için dişleri tedavi etmek

- Tıbbi işlemler sırasında hastanın ağrısını dindirmek için anestezi uygulamak

- Gerekli ilaçlar için reçete yazmak

- Takma diş gibi ekipmanların hastalara göre ölçülerini almak

- Hastalara diş ipi, florid kullanımı ve diş bakımı hakkında bilgiler vermek

- Mesleki, teknik ve idari alanda çalışan personellerin alışmalarını denetlemek

Diş Hekimleri Maaşları Ne Kadar?

Yeni göreve başlayan diş hekimlerinin maaşları yaklaşık olarak 5.500 ile 6.000 TL aralığındadır. Meslekte 5 yıldan fazla çalışan diş hekimlerinin maaşları ise 6000 ile 7.000 aralığındadır. Diş hekimlerinin maaşları çalıştıkları kurumlara göre değişkenlik gösterebilir.

Diş Hekimi İçin İş İmkanları Nelerdir?

Diş hekimlerinin çalışma alanları kendi meslekleri ile sınırlı olmaktadır. Devlet hastanelerinde çalışma imkanları bulunurken özel hastanelerde veya tıp fakültelerinde de çalışma imkanları bulunmaktadır. Bunlar dışında diş hekimleri diş fırçası firmaları ve ağız operasyonunda kullanılan aletleri üreten firmalarda da çalışabilirler.