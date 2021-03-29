Diş Bilemek ne demek? Diş Bilemek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bazen insanların birbirlerinden nefret eder gibi baktıklarına şahit olmuşuzdur. İşte bu durumu en güzel "diş bilemek" deyimi anlatmaktadır.

Diş Bilemek Ne Demek?

İnsanlar arasında ilişkileri anlatan deyimlerimizden birisi de "Diş bilemek" olmaktadır. Bu deyimin anlamına gelecek olursak; birisinin başka birisinden öç almak için plan yapması ve fırsat kollaması olmaktadır.

Diş Bilemek Deyiminin Anlamı Nedir?

Diş bilemek, birisinin başka bir insan kötülük yapmak amacıyla fırsat kollaması anlamına gelmektedir. Öç alma fırsatı için karşıda ki kişi her zaman dikkatle izlenir. Bu sebeple de hal ve tavırları dışarıdan fark edilebilir. Deyimin olumsuz bir anlamı bulunmaktadır. Bu sebeple de öç almak isteyen kişi genellikle davasında haksız olmaktadır.

Diş Bilemek Deyiminin Örnek Cümle İçerisinde Kullanımı

Okulun kabadayısını herkesin önünde rezil ettikten sonra, okulun kabadayısı ona diş bilemeye başlamıştı.