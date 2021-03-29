Dirsek Çürütmek ne demek? Dirsek Çürütmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

İnsanların yıllarca verdiği emeği en iyi şekilde anlatma imkanı veren dirsek çürütmek deyimini öğrenebilir ve farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Günümüze halk arasında da yaygın değerlendirilen önemli deyimler arasında geliyor.

Dirsek Çürütmek Ne Demek?

Dirsek çürütmek deyimi 2 farklı anlam üzerinden ele alınmakta ve kullanılmaktadır.

- Okuma kadına yıllardır çalışmak ve emek vermek.

- Herhangi bir meslekte uzun yıllar geçirmek ve emek vermek.

Bu şekilde amaca göre her iki anlamı üzerinden de cümle içerisinde kullanmak mümkün.

Dirsek Çürütmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Bir insanın eğitim hayatı boyunca çok uzun yıllar emek vermesi dirsek çürütmek üzerinden anlatılır. Aynı zamanda bir kişinin yaptığı meslek açısından işini yıllarca emekle yürütmesi ve devam ettirmesi de yine dirsek çürütmek deyimi ile anlatılır.

Dirsek Çürütmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Cümle içerisinde dirsek çürütmek deyiminin kullanabilir ve değerlendirebilirsiniz.

‘’Ben bu mesleği yapabilmek için yıllarca dirsek çürüttüm.’’