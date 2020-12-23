Direktör nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Direktör olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Direktör, mal ve hizmet üretimi amacı ile üretim faktörlerinin hepsinin bir araya getirilmesini sağlayıp yöneten kişidir. Direktörler günümüzde kendi ekiplerini oluşturan ve bu ekibi en iyi şekilde yöneten ekibi takip eden kişiler olmaktadır.

Direktör Kimdir?

Direktörler şirketlerin bir ve ya birden fazla departmanlarının başında bulunarak sevk ve de idaresini yürüten kişi olmaktadır. Direktörler, kamu kurum ve kamu kuruluşları ile birlikte özel şirketlerin bünyesinde de çalışabilir. Direktörler aynı anda pek çok sayıda işi takip eder ve stres altında mantıklı kararlar almak zorunda kalabilirler.

Direktör Ne İş Yapar?

Direktör fabrikada yer alan sistemleri kuran kişidir. Direktörleri başarılı ve ya başarısız kılan onların aldığı kararlar ve de bunların zorluk dereceleri olmaktadır. Direktörler kendi ekiplerini oluştururlar ve ekip seçme becerisi ortaya çıkarırlar. İyi bir direktör genel olarak seçimlerinden belli olur. Direktörler ayrıca çok iyi gözlemci olup yapıyı iyi gözlemlerler. Eksikleri doğru bir şekilde tespit ederler bir an önce kendileri çözüm bulurlar.

Direktör Nasıl Olunur?

Günümüzde direktör olmak isteyen bireyler için özel eğitim söz konusu değildir. Kişiler 4 yıllık olan lisans programlarından mezun kişiler iyi bir direktör olabilirler. Kamu kurum ve kamu kuruluşlarında çalışacak olan bu direktörlerin Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan atanacak kadar bir puan alması ve de tecrübe kazanarak yükselmesi ile istihdam edilmesi gereklidir. Ayrıca özel şirketler ise genel olarak kurum hiyerarşisi içinde yükselen ve de gerekli olan tecrübeyi kazanan kişilere de direktör unvanını vermektedir.

Direktör Olma Şartları Nelerdir?

Direktör olma şartları aşağıdaki gibi sıralanabilir. Bunlar;

Yoğun çalışma koşullarına uygun olmak,

Çok iyi derecede İngilizce bilmek ve tercihen farklı bir dil bilmek,

Etkili bir iletişime sahip olmak,

Empati kurma yeteneği ve alanında deneyim sahibi olmak,

Disiplinli ve de özverili olup iş takibi yapmak,

Yeni gelişmeleri en yakından takip etmek ve gelişmelere hızlıca adapte olabilmek bu şartlar arasındadır.

Direktör​​​​​​​ Görevleri Nedir?

Direktörler günümüzde herhangi bir şirketi ya da herhangi bir departmanı yönetebilen kişiler olmaktadır. Direktörlerin altlarında pek çok sayıda insan çalışmaktadır. Direktörlerin, bütçe ve ya hedeflerin yakalanması gibi bir takım temel görevleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir;

Çalıştığı departmanları sevk ve ya idare etmek,

Departmanlar arasındaki iş birliğini geliştirmek,

Belirlenen bütçelere göre rutin olan planlar oluşturmak ve bu planlara uyulmasını sağlamak,

İlgili şirkette çalışanların belirlenen genel hedeflere ulaşmasını sağlamak,

Rutin bir şekilde yönetime bilgi vermek direktörlerin görevleri arasında yer almaktadır.

Direktör Maaşları Ne Kadardır?

Direktörlerin maaşları genel olarak bulundukları fabrikanın konumuna ve ya fabrikanın türüne göre çok değişkenlik göstermektedir. Buna ek olarak direktörlerin profesyonelliklerine göre de farklılık göstermekte olup en düşük direktör maaşı yaklaşık olarak 13000 TL civarında olmaktadır. Fakat kaliteli işini en iyi şekilde yapan parmakla sayılı direktörler 20000 TL' ye kadar maaş alabilmektedir.

Direktör İş İmkanları Nelerdir?

Günümüzde direktörler fabrika ya da herhangi iş yerlerinin en üst kademesinde yer almakta olan kişilerdir. Bu nedenle direktörlük konuma gelmiş olan kişilerin iş imkanları çok geniş kapsamda olmaktadır. Direktörler genel olarak elektronik, tekstil, gıda ve daha pek çok özel sektörde iş imkanlarına sahiptir.