Direkt nasıl yazılır? TDK'ya göre direkt kelimesinin doğru yazımı..

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Yabancı kökenli bir kelime olması ile beraber direkt sözcüğü, yan yana gelen sesli harfler ile beraber yanlışı ve doğrusu üzerinden karıştırılabilmektedir.



Direkt Nasıl Yazılır?



Bu kelimenin doğru şekilde yazılışı, ‘Direkt’ biçiminde el alınmış halidir. Yani bu doğrultuda kelimenin son iki harfi sessiz harf üzerinden ele alınır ve bu şekilde yazılır. Anlamı ise doğrudan yapılacak bir durumu anlatmaktadır.



TDK'ya Göre Direkt Kelimesinin Doğru Yazımı



Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı zaman, bu kelimenin doğru ile yanlış yazılışı ayırt edilebilir.



Direkt (Doğru)



Direk (Yanlış)



Özellikle iki kelimeye dikkat edilmeli çünkü kendi içerisinde bu sözcük başka bir anlama gelmektedir. O yüzden mutlaka ilk kelime ele alınmalı ve hem okunuşu hem de yazılışı üzerinden doğru biçimde ifade edilmelidir.