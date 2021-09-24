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Direkt nasıl yazılır? TDK'ya göre direkt kelimesinin doğru yazımı..

#Nasıl Yazılır#Tdk#Direkt
Direkt nasıl yazılır TDKya göre direkt kelimesinin doğru yazımı..

Bazı kelimelerde sessiz harfler yan yana gelir ve bu şekilde yazılır. Nadir olsa da Türkçede bu tür kelimeler bulunmaktadır. O yüzden bu kelimelerin yazımı ve okunuşu noktasında birtakım hatalar yapılabiliyor. Peki direkt nasıl yazılır tüm detayları ile derledik.

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Yabancı kökenli bir kelime olması ile beraber direkt sözcüğü, yan yana gelen sesli harfler ile beraber yanlışı ve doğrusu üzerinden karıştırılabilmektedir.

Direkt Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin doğru şekilde yazılışı, ‘Direkt’ biçiminde el alınmış halidir. Yani bu doğrultuda kelimenin son iki harfi sessiz harf üzerinden ele alınır ve bu şekilde yazılır. Anlamı ise doğrudan yapılacak bir durumu anlatmaktadır.

TDK'ya Göre Direkt Kelimesinin Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı zaman, bu kelimenin doğru ile yanlış yazılışı ayırt edilebilir.

Direkt (Doğru)

Direk (Yanlış)

Özellikle iki kelimeye dikkat edilmeli çünkü kendi içerisinde bu sözcük başka bir anlama gelmektedir. O yüzden mutlaka ilk kelime ele alınmalı ve hem okunuşu hem de yazılışı üzerinden doğru biçimde ifade edilmelidir.

 

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