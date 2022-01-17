Direk nasıl yazılır? Direk kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Covid-19da sıcak gelişme... Bakan Koca çağrısını yinelediCovid-19'da sıcak gelişme... Bakan Koca çağrısını yineledi#Koronavirüs
Omicronu bilmişti... Yeni tehdidi açıkladıOmicron'u bilmişti... Yeni tehdidi açıkladı#Koronavirüs
Galatasarayda yeni dönem kapıda Luis Campos, Burak Yılmaz ve Fatih Terim üçgeni...Galatasaray'da yeni dönem kapıda! Luis Campos, Burak Yılmaz ve Fatih Terim üçgeni...#Galatasaray
Bilim Kurulu sonrası kritik açıklama... Vakaların yaş dağılımı ve seyri belli olduBilim Kurulu sonrası kritik açıklama... Vakaların yaş dağılımı ve seyri belli oldu#Koronavirüs
Erdoğan: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiyeye gelebilirErdoğan: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiye'ye gelebilir#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı | Olimpiyat Stadında ilk gol penaltıdan geldiCanlı | Olimpiyat Stadı'nda ilk gol penaltıdan geldi!#Vavacars Fatih Karagümrük-Beşiktaş Maçı
Bitcoini resmi para birimi yapmıştı... Osmanlı torunu Erdoğanla görüşecekBitcoin'i resmi para birimi yapmıştı... Osmanlı torunu Erdoğan'la görüşecek#El Salvador
Dikkat Açıklamalar peş peşe geldi: Çok sayıda kentte eğitime kar engeliDikkat! Açıklamalar peş peşe geldi: Çok sayıda kentte eğitime kar engeli#Kar Yağışı
Seçim barajı, HDPli Güzel, Rusya-Ukrayna krizi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacakSeçim barajı, HDP'li Güzel, Rusya-Ukrayna krizi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ahmet Çalık gözyaşlarıyla anıldı Konyada duygusal anlar...Ahmet Çalık gözyaşlarıyla anıldı! Konya'da duygusal anlar...#Ahmet Çalık
Onlarca araç birbirine girdi: Yaralılar var... Yol kapandıOnlarca araç birbirine girdi: Yaralılar var... Yol kapandı#Bolu
Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar Büyüme vurgusu...Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar! Büyüme vurgusu...#Ekonomi Koordinasyon Kurulu
Ayrılık iddialarına çarpıcı yorum Muslera olsam son kuruşu almadan gitmemAyrılık iddialarına çarpıcı yorum! "Muslera olsam son kuruşu almadan gitmem!"#Anders Behring Breivik
Hamile hemşireye saldıran 2 kişi tutuklandı Bakan Kocadan açıklamaHamile hemşireye saldıran 2 kişi tutuklandı! Bakan Koca'dan açıklama#Başakşehir
Ünlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyorÜnlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyor #Katy Perry
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Direk nasıl yazılır? Direk kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Direk nasıl yazılır Direk kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Türkçede genelde iki kelime birbiriyle çok fazla karıştırılmaktadır. Bu doğrultuda doğal olarak yanlış yazım ortaya çıkıyor. Yapılan bu yanlış konusunda öne çıkan kelime ise direkt sözcüğüdür. Peki direk nasıl yazılır? Direk kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı üzerine tüm detaylar.

Haberin Devamı

 Direk ile beraber direkt kelimesi birbirinden farklı sözcüklerdir. Aynı zamanda anlam noktasında yine değişik bir ifadeye sahiplerdir. Günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan her iki sözcükte genelde cümle içerisinde karıştırılır. Hatta tek başına kullanılırken de yine yazım ve okunuşu üzerinden hata yapılır. 

 Direk Nasıl Yazılır? 

 Bu kelimenin Türkçe üzerinden doğru yazılışı, ‘Direkt’ biçiminde olduğunu söylemek mümkündür. Bu şekilde doğru yazılışı ile beraber taşıdığı anlam üzerinden cümle daha iyi bir şekilde anlaşılır. Bu kelimenin anlamı ise doğrudan şeklinde ifade edilmektedir. Yani herhangi bir yön ya da bir olayın doğrudan duruma anlatılır. 

 ‘’Bu yoldan direkt olarak gideceksin.’’ 

 Bu şekilde özellikle yön tarifi yapılırken kullanılan bir sözcük olduğunu söylemek mümkündür. 

Haberin Devamı

 Direk Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

 Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman bu kelime, ‘Direkt’ şeklinde anlatılmaktadır. Bu yönü Üzerinden tek başına veya cümle içerisinde taşıdığı anlam eşliğinde kullanılabilir. Özellikle direk kelimesi ile çok fazla karıştırıldığını söylemek mümkün. Bu kelime üzerinden karıştırıldığı vakit cümle ciddi anlamda mânâ kaybına uğramaktadır. Bunun yaşanmaması için ise mutlaka doğru şekilde yazımı ile beraber okunuşu üzerinden ele alınması gerekir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19