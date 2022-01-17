Direk nasıl yazılır? Direk kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Direk ile beraber direkt kelimesi birbirinden farklı sözcüklerdir. Aynı zamanda anlam noktasında yine değişik bir ifadeye sahiplerdir. Günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan her iki sözcükte genelde cümle içerisinde karıştırılır. Hatta tek başına kullanılırken de yine yazım ve okunuşu üzerinden hata yapılır.

Direk Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin Türkçe üzerinden doğru yazılışı, ‘Direkt’ biçiminde olduğunu söylemek mümkündür. Bu şekilde doğru yazılışı ile beraber taşıdığı anlam üzerinden cümle daha iyi bir şekilde anlaşılır. Bu kelimenin anlamı ise doğrudan şeklinde ifade edilmektedir. Yani herhangi bir yön ya da bir olayın doğrudan duruma anlatılır.

‘’Bu yoldan direkt olarak gideceksin.’’

Bu şekilde özellikle yön tarifi yapılırken kullanılan bir sözcük olduğunu söylemek mümkündür.

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Direk Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman bu kelime, ‘Direkt’ şeklinde anlatılmaktadır. Bu yönü Üzerinden tek başına veya cümle içerisinde taşıdığı anlam eşliğinde kullanılabilir. Özellikle direk kelimesi ile çok fazla karıştırıldığını söylemek mümkün. Bu kelime üzerinden karıştırıldığı vakit cümle ciddi anlamda mânâ kaybına uğramaktadır. Bunun yaşanmaması için ise mutlaka doğru şekilde yazımı ile beraber okunuşu üzerinden ele alınması gerekir.