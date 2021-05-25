Dipnot nedir ve nasıl yazılır? Makalede dipnot gösterme

Dipnot Türkçe bir sözcük olup; kısa tarifi ise bir kitapta sayfanın altına konulan açıklamadır. Dipnot sözcüğünün bir başka adı da "haşiye" dir.

Dipnot Nedir Ve Nasıl Yazılır?

Dipnot esasında bir metin içerisinde yazılan ve açıklayıcı niteliği bulunan bilgilere denir. Zaten sayfanın altında bulunması sebebiyle de not değil "dipnot" adı verilmektedir. Dipnot özellikle yazılı metin içerisindeki anlam bütünlüğünün bozulmaması bakımından çok ehemmiyetlidir. Makale ya da yazıda kaynak olarak yararlanılan başka eserlerin ya da yazıların sayfa sonuna yazılması amaçlanmaktadır. Dipnot sözcüğünün tanımı; bir kitapta ya da yazıda konu içerisinde geçen ve o sayfa içinde geçen bir düşünceyle ilgili olarak sayfanın altına konulan açıklama şeklindedir.

Dipnot kavramı ile yazılı eserlerde karşılaşmak mümkündür. Dipnot, yazarın eserinde yararlandığı kaynakları, yazının bütünlüğünü bozmayacak şekilde yazı içinde yer vermeyip açıklamaları ve alıntıları sayfanın sonunda, en altına düşülen küçük notlar şeklinde tarif edilebilir.

Dipnot her türlü eserde yer alabilir. Söz konusu metin içinde geçen herhangi bir bilgi ile ilgili olabilir ve o sayfanın altına ve çalışmanın sonuna konulur. Dipnotta kaynak bilgisi ve açıklama yer alır. Dipnot söz konusu eserde veya yazıda geçen bir söz ya da sözcükle ilgili olup; sayfanın en altına konulan aydınlatıcı ek bilgiler ve kaynakları belirten açıklamalardır. Başka bir anlatımla dipnot, sayfa altına yazılan ve o sayfadaki bilgiler ile ilgili açıklayıcı notların bütününe verilen isimdir. Dipnot biraz kaynakçaya da benzetilebilir.

Dipnot, bir eserin, yararlanılan kaynaklarını gösteren ve eserin sonunda yer alan kaynakça gibi bir fonksiyonu üstlenmiştir. Dipnot ise hemen geçtiği sayfanın altında yer alır. Metin içerisinde de dipnota atıf yapılır. Bu şekilde okuyucuya da kolaylık sağlanmış olur. Metnin akıcılığı ve anlam bütünlüğü de bozulmamış olur.

Makalede Dip Not Gösterme

Makaleler yazılırken yazarların uyması gereken pek çok kuralın yanında "dipnot" konusu da önem arz etmektedir. Özellikle bilimsel ve debi çalışmalarda bu hususa ayrı bir önem vermek gerekmektedir.

Dipnot hangi hallerde gerekir. Bu konuya yakından bakmakta yarar vardır. Dipnot gerektiren haller ve bilgiler başlıklar halinde aşağıdadır:

Makale içerisinde başkaca kaynaklardan aynen yapılan aktarmalar dipnot olarak yer almak zorundadır.

Makalede geçen ve alıntı yapılan başka yazarların kendine has düşünceleri, kendilerine özgü görüşleri veya özel bilgiler de dipnotta yer almak zorundadır.

Bir makalede araştırmanın önceki ya da sonraki bölümlerine yapılan atıflar için de dipnot göstermek gerekir.

Dipnot tarif edilirken bir yazıda sayfa altına konulan ya da çalışmanın sonuna konulan açıklama ya da kaynak bilgisi denilmiştir. Bu tarife göre ise dipnot yazılırken uyulması gereken bazı kurallar mevcuttur. İşte dipnot şekilleri ve dipnot gösterme konusundaki ilkeler başlık halinde aşağıdadır:

Kaynak Dipnotlar: Kaynak dipnotların yerleştirilmesinde 2 sistem mevcuttur. Birinci sistemde metnin içerisinde dipnot verilir. Dipnot numarası konulur ve o sayfanın en altında da bilgi verilir. Diğer bir sistem yani ikinci sistemde ise kaynaklar sonraki bibliyografya bölümünde yer alır.

Açıklama Dipnotları: Bu dipnotların özelliği şöyledir. Bazı zamanlarda gerekli görülen yerlerde açıklama yapmak gerekebilir. Fakat metnin akışını bozabileceğinden bu türden açıklamalar da dipnotta gösterilir. Böylece esas metinde anlam bütünlüğü de korunmuş olur.