Dipnot Nedir Ve Nasıl Yazılır? Dipnot Yazım Kuralları Ve Örnekleri

Dipnot, bilimsel ya da edebi yazılar içerisinde kaynakçanın verilmesi ya da içerikteki terimlerin açıklanma kısmının oluşturan yapıdır.

Dipnot Nedir?

Dipnot, kullanımları bakımından makaleler ve edebi yazılar içerisinde yer almaktadır. Bilimsel çalışmalar içerisinde alıntıların yapılması, bilimsel terimlerin kullanılması, ilk kullanımlarında dipnot içerisinde açıklanmaktadır.

Edebi yazılar içerisinde kullanılan ve daha az kullanımı olan terimlerin açıklanması gerekmektedir. Bunun yanı sıra mit olarak kullanılan kelimelerin anlatımları ya da yabancı kaynaklı kelimelerin açıklanması bu kısım içerisinde yapılmaktadır.

Yazım dilinin daha açık ve anlaşılır olması adına kullanılmaktadır. Dipnotlar farklı türlere sahip olmaktadır. Türleri, kullanım alanlarına bağlı olarak oluşmaktadır. Bunun yanı sıra dipnot içerisinde yer alan bilginin içeriğine göre oluşmaktadır.

Dipnot oluşturulmasında kaynakça belirtilmektedir. Yazı içerisinde verilen bilginin kaynağının belirtilmesi ve alıntı yapılması gerekmektedir. Bunun nedeni, birey üzerine oluşturulmuş buluşların ya da yazıların kullanımı için bir telif niteliği taşımaktadır.

Dipnot oluşumları aynı zamanda açıklama yapılaması içinde kullanılmaktadır. Yazı içerisinde yer alan bilginin, daha az bilinen ya da yabancı kaynaklı olması halinde açıklama yapılarak, ifade belirtilmelidir. Bu şekilde yazı içerisinde bahsedilen konu daha açık bir hal almaktadır.

Dipnot Nasıl Yazılır?

Dipnot yazıları, sayfaların en alt kısmında yer almaktadır. Yazı içerisinde yer alan ve açıklanma gereksinimi bulunan kelimeler alt kısımda belirtilir. Bunun yanı sıra yazı içerisinde kelimenin üst kısmına numaralandırma yapılmalıdır. Bu numaralandırmalar, dipnot numarasını da ifade etmektedir.

Dipnot oluşumları, yapıt ya da makale içerisinde ne kadar dipnot kullanımı olduysa, dipnot sayısı da bu şekilde ilerlemelidir. Dipnotun kullanılması gereken kelime üzerinde dipnot sayısı ifade edilmelidir. Bu şekilde anlaşılır bir durum şekli sağlanır.

Açıklama yapılması için dipnotlar kullanılmaktadır. Terimlerin daha açık bir şekilde okuyucu tarafından açıklanması için yabancı terimler ifade edilir. Bunun yapılması sırasında dipnot içerisinde kelimenin tarihçesi ve anlamı ifade edilir.

Dipnot Yazım Kuralları

Dipnot içerisinde alıntı yapılması halinde alıntı yapılacak kişinin ifade edilmesi ve tırnak işareti içerisinde alıntının yapılması gerekmektedir.

Dipnot, içerisinde yer alan bilginin daha küçük harfler ile sayfanın en alt kısmında oluşturulmasını kapsamaktadır.

Dipnot yapılacak olan kelime üzerinde küçük bir sayı halinde dipnot sayısı belirtilmelidir.

Bir sayfa içerisinde birden fazla dipnot olması durumlarında dipnot sayıları ifade edilmelidir.

Dipnotun yapılmak istenen kelimeyi kapsaması ve kaynakçaların ifade edilmesi gerekmektedir.

Dipnot yazarken uyulması gereken kurallar arasında yazı içerisinde kelimenin kullanım anlamı ne ise o şekilde ifade edilmesi gerekmektedir. Terim kullanımlarında terimin çıkış noktası ve bu alanda uzman insanların fikirleri beyan edilebilir.

Dipnotlar, büyük harfle başlamalıdır. Aynı zamanda içerisinde yer alan yazım kuralları, aynı imlaları gerektirmektedir.

Dipnot Örnekleri

Yazı içerisinde tasavvuf kelimesinin kullanılması halinde kelimenin açıklanması gerekebilir. Bu durumda yazı içerisinde tasavvuf kelimesi, tanrıya ulaşmak ve bu yolda erdem kazanmak olarak kullanılması halinde dipnot içerisinde bu tanım ifade edilebilir.

Tasavvuf kelimesinin çıkış noktası ve kelime kökenleri de ifade edilebilmektedir. Kelimenin kaynakçası içinde tarih kullanımı da olabilmektedir. Yazı içerisinde kullanılan alıntılar içinde alıntının kimden yapıldığı ifade edilmelidir. Dipnot kısmı içerisinde hangi kitaptan ya da kişiden yapıldığı ve tarihi ifade edilmelidir.