“Diplomatik ilişkiler akademik ilişkilere güç katmalı”

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Rusya Güney Federal Üniversitesi’nden Dr. Anton Afanasyev ve Altınbaş Üniversitesi’nden Dr. Fulya Aksu’nun moderatörlüğünde düzenlenen konferansta katılımcıların ortak noktası, akademik çalışmaların, çeşitli nedenlerle siyasi ve ekonomik iş birliklerinin gerisinde kaldığı yönünde oldu. Türk-Rus ilişkilerinde yumuşak güce ihtiyaç olduğuna dikkat çeken katılımcılar, eğitimin bunu en sağlıklı şekilde sağlayabileceğini belirtiler. Buna ek olarak kültür, turizm, arkeoloji, tıp, enerji ve teknoloji alanlarında geliştirilebilecek pek çok alan olduğu tespitinde bulunuldu.

BİR SONRAKİ TOPLANTI 2022’DE

Katılımcılar, pandemiye rağmen akademik iş birliğinin artarak devam etmesinden memnun olduklarını dile getirdiler. Bu çerçevede başta AB ve Birleşmiş Milletler olmak üzere çeşitli uluslararası kuruluşların araştırma fonlarından yararlanılarak ortak projeler geliştirilmesinin önemi konusunda görüş birliğine vardılar. Özellikle küresel ısınma, iklim değişikliği, salgınla mücadele ve dijitalleşme gibi konularda her iki ülkenin yükseköğretim kurumlarının önemli bir birikime sahip olduğunu vurguladılar. 2022 yılında Türk ve Rus üniversitelerinin karşılıklı yüz yüze iş birliği çalışmaları yoğunlaştırmaya karar verdiler. Bu çerçevede Türk-Rus Toplumsal Forumu’nun diğer paydaşlarıyla yapılacak toplantının da 2022’de gerçekleşmesine yönelik temenniler dile getirildi.

AKADEMİSYENLERDEN ÖNERİLER

Konuşmacılardan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erel Tellal, akademik ilişkilerin her zaman sürmesi gerektiğine vurgu yaptı. Peter the Great St. Petersburg Politeknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Andrey Rudskoy, çerçevesi 2 devlet tarafından çizilen, sanayi tesisleriyle bağlantılı çevrimiçi eğitimler düzenlenebileceği ve Atom Enerjisi Uzmanı kalitesini geliştirmek için Atom Enerjisi Merkezi kurulması önerisinde bulundu. Prof. Dr. Mihail Meher, Rus gençlerin, Türk toplumuna ilgili hale gelebilmesi için uluslararası niteliği olan ortak gazete gibi bir basılı yayının çıkarılmasını önerdi. Bahçeşehir Üniversitesi’nden Rektör Danışmanı Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, ortak değişim ve eğitim programlarına ek olarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri çerçevesinde girişimcilik projeleri olan gençlerin desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. Rusya Devlet Üniversitesinden Alexander Vasilyev, küresel ve bölgesel sorunlarla ilgili bilimsel yayınlar hazırlanabileceğini ve arşiv belgeleri sergileri gibi etkinliklere ağırlık verilebileceğini belirtti. Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar da Eğitim ve Bilim alanında belirlenecek iş birliği kapsamında Türk- Rus Üniversitesinin kurulması, ARGE çalışmalarına hız verilmesi ve Türk - Rus teknoparkların kurulmasına imkân tanınabileceğini söyledi. Rus Tarihçi Dr. Pavel Shlykov arşiv kaynaklarına uzaktan da erişebilmek için Türk Mobile sistemine dahil olmak ya da e- Devlet kullanıcısı olmak gerektiğini belirtti.