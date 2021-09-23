Diplomat nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Diplomat olma şartları ve maaşları

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Diplomat olan bir kişi diplomat olduğu ülkede o ülkenin temsilcisi olarak sayılmaktadır. Diplomatlık bir nevi temsilcilik olarak da bilinmektedir. Bundan dolayı çok önemli ve prestijli bir meslektir.

Diplomat Nedir?

Diplomat uluslararası ilişkilerde doğrudan devletin temsilcisi olarak görev yapan kişiye denilmektedir. Diplomat ülke başkanları ve yönetimleri tarafından görevlendirilmiş olan temsilciler olarak da bilinmektedir. Diplomat olan bir kişi bulunduğu ülkede kendi ülkesini temsil eder.

Diplomat Ne İş Yapar?

Diplomat ülkelerin büyükelçiliklerinde çalışmaktadırlar. Bulunduğu ülkede kendi vatandaşlarına yönelik olarak çalışmalar yaparak onların haklarına ve çıkarlarına uygun bir şekilde hareket ederler. Bunun için de yabancı devletler ile doğrudan görüşür bir takım istişareler de bulunurlar. Kendi vatandaşlarının haklarını savunur ve onlara her türlü yardımda bulunurlar. Diplomatlar doğrudan dışişleri bakanlığı ile entegreli bir şekilde çalışmaktadırlar. Dışişleri bakanlıklarına bağlı olarak çalışan diplomatlar yabancı devletlerde uluslararası ilişkiler kurmaktadırlar. Diğer bakanlıklarla da gerektiği takdirde işbirliği içerisinde olmaktadırlar.

Diplomat Nasıl Olunur?

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Diplomat olmak için mutlaka gerekli olan eğitimleri almış olmanız gerekmektedir. Ülkemizde diplomatlık için siyasal bilgiler ya da iktisadi idari bilimler fakültelerinden mezun olan kişiler diplomat olabilirler. Aynı zamanda üniversitelerde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, ya da siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye ya da ekonomi alanında eğitim almış kişiler de yine diplomat olmaya hak kazanırlar. Diplomat olmak isteyen adaylar bu bölümleri iyi bir derece ile bitirmeli aynı zamanda çok iyi derecede yabancı dil bilmeleri gerekmektedir. Diplomatlar ülkemizi yabancı ülkelerde temsil edecekleri için yabancı dil bilmeleri onlar için çok önemlidir.

Aynı zamanda diplomatlık için Dışişleri bakanlığının açmış olduğu sınavlara doğrudan katılım göstermeniz gerekmektedir. Bu sınavlarda başarılı olan adaylar ilk olarak diplomat olma yolunda bakanlıklarda çalışmaktadırlar. Daha sonra da başarılarına göre ülkemizi yurt dışında temsil edecek şekilde konsolosluklara atanırlar.

Diplomat Olma Şartları Nelerdir?

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- Üniversitelerin siyasal bilgiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, maliye, hukuk, ekonomi gibi bölümlerinden mezun olmak.

- Çok iyi derecede yabancı dil bilgisine sahip olmak.

- 35 yaşını aşmamak olmak

- Dışişleri bakanlığının belirlemiş olduğu bakanlık sınavlarından başarılı bir şekilde ayrılmak

- Yazılı sınavdan sonra sözlü sınavda da başarılı olmak

- Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak

- Herhangi bir şekilde sabıka kaydı bulunmamak

- Askerlik görevini yerine getirmiş olmak (Erkek adaylar için)

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Diplomatın Görevleri Nelerdir?

Dışişleri bakanlığı tarafından açıklanan diplomat görevleri şu şekildedir;

- Hükümetler arası diyalogda kendi ülkesi ve bulunduğu ülkede temsilci olarak görev yapar.

- Bulunduğu ülkede yaşayan kendi vatandaşlarının çıkarlarını ve ihtiyaçlarını korur karşılar.

- Yabancı devletlerde bulunan her türlü konuyu yakından takip ederler.

- Dış politikayı etkileyen her türlü olaydan kaçınır ve ülke çıkarlarını savunur.

- Dış politikaya uygun bir politika yürütür.

- Devlet temsilcisi olduğundan dolayı devlet adına yabancı devlet yetkilileri ile görüşür.

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Diplomat Maaşları Ne Kadar?

Diplomat maaşları en az 4 bin, ortalama olarak 20 bin, en fazla ise 30 bin TL şeklindedir.

Diplomat İçin İş İmkanları Nelerdir?

Diplomat için iş imkanları konsolosluklar ya da dışişleri bakanlığıdır.