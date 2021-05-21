Diplomasi nedir? Diplomasi kökeni ve tarihi hakkında bilgi

Diplomasi kavramının nedir sorusunu soran ve bu konuda detaylı araştırmalar gerçekleştiren insanların sayısı her geçen gün artış göstermektedir.

Diplomasi Nedir?

Diplomasi, ülkelerin dış politikada ortaya çıkan problemleri barışçıl yöntemlere başvurarak ve müzakereler kanalıyla çözülmesini ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Diploma yahut diplomatik temsilci ise bu süreçte yerini alan şahıs ve kurumları ifade eder.

Diplomasi Kökeni ve Tarihi Hakkında Bilgi

Diplomasi ile alakalı olarak Hititlerin Kadeş Antlaşması, tarihin bilinmekte olan ilk yazılı diplomasi belgesi karşımıza çıkmaktadır. Diplomasinin, toplumsal örgütlenmelerin ortaya çıkmaya başladığı dönemin beraberinde ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Nicolson, diplomasinin ortaya çıkış kökenlerinin farklı insan grupları arasında söz konusu olan avlanma sahalarının sınırlarının belirlenmesi noktasında yapılan anlaşmalarda aranmasının gerekliliğinin söz konusu olduğunu ifade etmektedir. 15. yüzyıla kadar olan süreçte diplomasi, tek yanlı ve süreklilik göstermeyen bir nitelik taşımaktadır. Buna ise ad hoc diplomasi adı verilmektedir.

Antik çağda diplomasi, ikiye katlanmış durumdaki yaprak, belge anlamını taşıyan “diploma ” Antik Yunan’da ortaya çıkmış olup sonraki süreçte ise diğer dillere geçmiş olan bir kavramdır. Antik Yunan döneminde diplomasinin gelişmesinin birkaç önemli sebebinin varlığı söz konusudur. Bu sebeplerin başında ise: devletlerarası sistemin birbirleri ile yakın ilişki içinde olan çok fazla sayıda aktörden meydana gelmesi ve diplomatik ilişkileri yoğunlaştırması sayılabilir.

Antik Yunan tarihinin kendisini göstermekte olduğu dönem boyunca, çok kısa dönemler dışında hiçbir güç veya blok diğer güçler üzerinde tam hâkimiyet kuramamış ve mevcut durumdaki sistem çok aktörlü olan yapısını sürdürmüştür. Bu doğrultuda devletler arasında ortaya çıkan ilk örgütlenmeler de varlık göstermiştir. “ Amphictyonic Lig ” olarak tabir edilen ve Yunan tarihinde ortaya çıkan kimi problemlerin görüşülmüş olduğu bu birlikler, Yunan devletleri arasında -genel ve devamlılık arz etmese de- örgütlenme ve kurallaşma durumunun yolunu açmıştır.