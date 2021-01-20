Diode Lazer nedir ve ne işe yarar? Diode Lazer özellikleri ve kullanım alanları

Diode lazerler, vücut tüylerinin artışını ve gelişimini durdurmak amacıyla 810 nm dalga gönderimi ile tüylerin etki alanını kısaltan cihaza verilen genel tanıma denmektedir.

Diode Lazer Nedir ve Ne İşe Yarar?

Diode lazer, kişi veya kişilerin tüy sorununu gidermek için başvurdukları kıl lazer cihazlarından biridir. Yurtdışı üretimi olan lazer cihazları, Türkiye'de sıklıkla kullanılan tercih yapısıyla ön plana çıkmaktadır. Bunun haricinde diode lazer cihazları, alexandrite tüy cihazlarına oranla daha derine inerek, işlemlerini gerçekleştirmektedir. Bundan dolayı vücut bölgelerinde sık tüy birikimlerinin olduğu bölgeler, diode lazer sayesinde daha fazla etkili sonucun ortaya çıkmasını sağlamaktadır.

Diode lazer cihazları, hemen hemen tüm vücut tiplerine uygunluk gösterebilmektedir. Diode lazerler bu yüzden genel itibariyle yüz bölgesine, sırt ve kol bölümlerine daha fazla etki bırakmaktadır. Buz lazer cihazlarının bir tipi olan bu cihazlar, her mevsim koşulsuz ve şartsız kullanım göstermektedir. Diode lazer cihazları, vücut tüylerinin kalın veya ince, koyu ya da sarı yapılarına kolaylıkla etki edebilmektedir.

Diode lazer özellikleri ve kullanım alanları

Diode lazer cihazları, tüm vücut tiplerinde ve her mevsim uygunluğunda uygulanabilen bir tüy azaltıcı cihazdır. Diode lazerler, deri üzerine yaklaşık 45 dakika ile 1 saat aralığında acı eşiği düşük olacak bir boyutta vücuda uygulanmaktadır.

Diode lazer sayesinde vücut derisinde geçmişte veya işlem sırasında yaşanabilecek bir leke durumunun oluşması önlenebilir. Bunun haricinde bu lazer türünün bir diğer özelliği ise koyu cilt tabanlı deri yapılarında daha fazla etki göstermekle birlikte, hemen hemen tüm cilt tiplerinde yüzde doksana yakın bir başarı sonucu verebilmektedir.

Diode lazerler, birçok lazer cihazlarına oranla dalga boyunu daha da derine indirerek, tüy işlemlerinde daha da etkili sonuç bırakmaktadırlar. Bu lazer cihazının bir diğer özelliği de kontakt ve de hava soğutucu tip sistemlere de sahip oluşundan geçmektedir.

Diode lazer cihazlarında yer alan pulse sürelerinin uzun olması sayesinde koyu tenli ciltlerde kullanım şansı daha da yüksek tutulmaktadır. Bunun yanı sıra ince tüye sahip kişilerde de kıl gelişim süresinin yavaşlatmaya ve uzun süre çıkmasını engellemeye çalışmaktadır. Son olarak, kadın ve erkek vücut tiplerinde rahatlıkla kullanılabilmektedir.