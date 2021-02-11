Dinsizin Hakkından İmansız Gelir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Dinsizin hakkından imansız gelir atasözü çok eski zamanlardan beri kullanılmaktadır. Burada asıl anlatılmak istenen baskın bir karakteri ondan daha baskın karakterde birisinin yola getirebileceğidir.

Dinsizin Hakkından İmansız Gelir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Dinsizin hakkından imansız gelir atasözünün TDK sözlüğünde göre anlamı;

- `Acımasız olan kişiyi, kendisinden daha acımasız biri yola getirir.` Anlamında kullanılan bir sözdür. Yani bir baskın karakteri ancak daha baskın bir karakter dizginleyebileceğidir.

Dinsizin Hakkından İmansız Gelir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı Nasıl Olur?

Dinsizin hakkından imansız gelir atasözü günlük hayatta oldukça kullandığımız gibi şarkı sözlerine, kitaplara dahi konu olmuştur. Sık olarak rastladığımız bu atasözüne cümle içinde bir örnek verecek olursak;

- Patronumuz bize baskı uygularken onun patronu da ona baskı yaptı. (Dinsizin hakkından imansız gelir)