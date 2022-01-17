Dinozor nasıl yazılır? Dinozor kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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TDK'de birçok kelimenin doğru yazılışı ve nasıl kullanılması gerektiği insanlar tarafından aratılan konulardandır. Bu kelimelerden bir tanesi de ''Dinozor'' kelimesidir. Dinozor, eski çağlarda yaşamış büyük sürüngen manasına gelmektedir.

Dinozor Ne Demek?

Dinozor kelimesi etimolojik olarak Eski Yunancada onların dilinde ''korkunç'' ve ''kertenkele'' kelimelerinden meydana gelmektedir. Türkçede ilk çağlarda yaşamış, dinozor takımından anlamında kullanılan sözcüktür.

Dinozor Anlamı Nedir?

Dinozor, eski çağlarda yaşamış olan anlamında kullanılır. Bunun yanında boyları 20 metreyi bulan, sağlam omurgalı ve boyundan kuyruğunun son kısmına kadar omurlu hayvanların ortak adıdır.

Dinozor kelimesinin bir diğer anlamı ise insanlar hakkında kullanılan ve çok uzun yaşayan yaşlı kimseler için de kullanılmaktadır.

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TDK'ye Göre Dinozor Nasıl Yazılır?

Dinozor kelimesi TDK'ye göre ''Dinozor'' şeklinde yazılmalıdır. ''Dinazor'' şeklinde yazım yanlış bir yazımdır. Türkçede söyleyiş ve yazılış bakımdan bu kelime ''Dinozor'' şeklinde kullanılmalıdır.

Dinozor Kelimesinin Kullanım Örnekleri

- Nesli tükenmiş olan dinozorlar hakkında yeni yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. (Doğru kullanım)

- Öğretmenim bana dinazorları araştır dedi. (Yanlış kullanım)

- Bu ev dinozorlar devrinden kalma galiba. (Doğru kullanım ve dinozor kelimesiyle evin çok eski olduğu belirtilmektedir)