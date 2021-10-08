Dindar ne demek, ne anlama geliyor? Dindar kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik veri açıklandı Altın sert yükseldiKritik veri açıklandı! Altın sert yükseldi#Altın Fiyatları
Ve sonunda COVID-19a karşı ilk ilaç Virüsü ölümcül olmaktan çıkaracakVe sonunda COVID-19'a karşı ilk ilaç! 'Virüsü ölümcül olmaktan çıkaracak'#Koronavirüs
Kuntzun ilk 11i Sürprizler var...Kuntz'un ilk 11'i! Sürprizler var...#Milli Maç
Görüntüler infial yaratmıştı... Jet soruşturma talebiGörüntüler infial yaratmıştı... Jet soruşturma talebi#AB
Erdoğandan Kanal İstanbul açıklaması: Plan dahilinde sürdüreceğizErdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Plan dahilinde sürdüreceğiz#12. Ulaştırma Ve Haberleşme Şurası
Can kaybı artıyor Afganistanda Cuma namazına bombalı saldırıCan kaybı artıyor! Afganistan'da Cuma namazına bombalı saldırı#Afganistan
Doğal gaz ve elektrik açıklaması: Fedakarlık yapıyoruzDoğal gaz ve elektrik açıklaması: Fedakarlık yapıyoruz#Fatih Dönmez
Korkunç olay İki kardeş traktörle ablalarını ezmeye çalıştıKorkunç olay! İki kardeş traktörle ablalarını ezmeye çalıştı#ANTALYA
Arka arkaya açıkladılar... 4 dünya devi Türkiye dediArka arkaya açıkladılar... 4 dünya devi Türkiye dedi#İkea
Gerilla savaşı başlattılar Kimliklerini belirlemek neredeyse imkansız...Gerilla savaşı başlattılar! Kimliklerini belirlemek neredeyse imkansız...#Siber Saldırı
Prof. Dr. Özlü çağrıda bulundu: Sesimin ulaştığı her vatandaşa öneriyorumProf. Dr. Özlü çağrıda bulundu: Sesimin ulaştığı her vatandaşa öneriyorum#Koronavirüs
Sakız, çorba, et suyu, hamur işi.... Hepsinde kullanılıyor AB de harekete geçti: YasaklanıyorSakız, çorba, et suyu, hamur işi.... Hepsinde kullanılıyor! AB de harekete geçti: Yasaklanıyor#AB
Kök hücre tedavisine başlıyorum'Kök hücre tedavisine başlıyorum'#Boğaç Aksoy
104 yıl sonra ilk düğünle ilgili şaşırtan gerçek: Gelin, ucuza kaçmış104 yıl sonra ilk düğünle ilgili şaşırtan gerçek: Gelin, ucuza kaçmış! #Kraliyet Gelinlikleri
Dünyanın en havalı semtleri açıklandı Listede Türkiyeden bir yer var...Dünyanın en havalı semtleri açıklandı! Listede Türkiye'den bir yer var...#En Havalı Semtler
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Dindar ne demek, ne anlama geliyor? Dindar kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#TDK#Dindar
Dindar ne demek, ne anlama geliyor Dindar kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Arapça kökenli bir sözcük olan din, insanın kendisinden üstün bir varlığa iman ettiği teolojik bir sistemdir. Allah inancı dışında, ahirete, peygamberlere, cennet ve cehenneme iman da dinin temel esaslarını oluşturur. Dinler tek Tanrılı ve çok Tanrılı olarak ikiye ayrılır. Semavi din adıyla da bilinen tek Tanrılı dinler İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik'tir. Dinin gerekliliklerini yerine getiren kişiler ise dindar olarak nitelendirilir. Dindar kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Dindar kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Zahit

2- Dini bütün

3- Sofu

4- Ehl-i kitap

5- Muvahhid

6- Mütedeyyin

 Dindar Ne Demek?

 Kutsal kitapta yazılı emir ve yasaklara harfiyen uyan, ibadetlerini aksatmadan yerine getiren kişilere dindar denir.

 TDK'ya Göre Dindar Kelimesinin Sözlük Anlamı

 TDK'ya dindar kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

 İlk Anlamı: Günlük ibadetlerini yerine getiren, haramdan uzak duran, takva ehli

 İkinci Anlamı: Allah, gönderdiği elçilere, kutsal kitaplara, ahiret gününe ve meleklere iman eden

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ne Demek#TDK#Dindar