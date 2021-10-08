Dindar ne demek, ne anlama geliyor? Dindar kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Dindar kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Zahit
2- Dini bütün
3- Sofu
4- Ehl-i kitap
5- Muvahhid
6- Mütedeyyin
Dindar Ne Demek?
Kutsal kitapta yazılı emir ve yasaklara harfiyen uyan, ibadetlerini aksatmadan yerine getiren kişilere dindar denir.
TDK'ya Göre Dindar Kelimesinin Sözlük Anlamı
TDK'ya dindar kelimesinin iki farklı anlamı vardır:
İlk Anlamı: Günlük ibadetlerini yerine getiren, haramdan uzak duran, takva ehli
İkinci Anlamı: Allah, gönderdiği elçilere, kutsal kitaplara, ahiret gününe ve meleklere iman eden