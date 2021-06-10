Dinamo Nedir, Nasıl Çalışır? Dinamo İle Yapılan Basit İcatlar..

Dinamo, özellikle maliyetinin düşük olması sebebi ile ve bunun yanında verimli olması sebebi ile tercih edilmektedir. Dinamolarda stator ve rotor isimli iki farklı parça bulunmaktadır. Kapak iç kısımlarında ise yatak bölümleri bulunmaktadır.

Dinamo Nedir, Nasıl Çalışır?

Dinamo isimli cihazlar ilk defa 1832 yılında geliştirilmiştir. İlk dinamo 4 yıllık uzun çalışmaların ardından Fransız bilim insanı Hippolyte Pixii tarafından üretilmiştir. İlk üretilen dinamolar bisikletlerde kullanılmıştır.

Sonraki dönemlerde dinamolar geliştirilmiş ve otomotiv sektörü başta olmak üzere değişik sektörlerde kullanılmaya başlamıştır. Dinamolar; elektrik enerjilerini maliyetsiz ve kolay bir şekilde üretmektedir. Dinamo içerisinde;

Rotor

Bobin

Stator

Mıknatıs gibi parçalar bulunmaktadır.

Dinamoların hepsinde kapak bölümü de bulunmaktadır. Dinamo isimli cihazlar fırçalar ve kollektor sayesinde hareket enerjisinin elektrik enerjisine dönüşmesini sağlamaktadır. Dinamoların farklı değişik çeşitleri de bulunmaktadır.

Eskiden üretilen bisikletlerin tamamında dinamo da bulunurdu. dinamo ile üretilen bisikletlerde pedalın çevrilmesi ile birlikte bisikletlerde bulunan ışıklar da yanmaktaydı. Ancak son zamanlarda üretilen bisikletler genellikle led ışık bulundurmaktadır. Bu sebeple dinamolar genellikle üretim tesisleri ve enerji santrallerinde daha çok tercih edilmektedir.

Dinamo ilk defa Hippolytre Pixii tarafından icat edildi. Sonrasında ise bu basit ama kullanışlı cihazın geliştirilmesini Michael Faraday yapmıştır. Son zamanlarda kullanılan dinamolar Michael Faraday tarafından geliştirilmiş olan dinamolardır.

Dinamo Ne İçin Kullanılır?

Dinamolar günümüzde çok farklı amaçlar için kullanılabilmektedir. en çok kullanıldığı yerde otomotiv sektörü olmuştur. Bunun dışında iş yeri, evler, halka açık olan alanlarda kullanılan elektriğin bir bölümü dinamolar sayesinde üretilmektedir. Dinamolar farklı olarak hidroelektrik santrallerinde ve üretim tesislerinde de kullanılmaktadır.

Dinamolar eğer manyetik aks enerjisi ile çalışıyorlarsa sabit olan mıknatıslar dış tellerin sarımlarının çalışmasını sağlamaktadır. Tüm bu sarımların çalışması sonucunda çıktı isimli hazneden elektrik enerjisinin üretimi sağlanmaktadır.

Dinamo İle Yapılan Basit İcatlar Nelerdir?

Dinamo günlük yaşamda insanlar tarafından pek çok alanda kullanılabilmektedir. Otomobiller ve bisikletler en çok kullanılan alanlar arasında yer almaktadır. Bunun dışında dinamolar hidroelektrik santrallerinde de sıklıkla kullanılmaktadır. Hidroelektrik santrallerinde su türbinlerine bağlı bir şekilde çalışmaktadır. Su türbinleri çarptığı zaman hareket enerjisi meydana gelmektedir. Oluşan hareket enerjileri de dinamo sayesinde elektrik enerjilerine dönüştürülmektedir.

Endüktör ya da stator isimli kısım dinamoda bulunan sabit kısım olarak da bilinmektedir. Bu kısım kapalı devrelerde indükleme işlemini yapmaktadır. Endüktör isimli yapı küçük olan dinamolarda sürekli olarak mıknatıs görevi görmektedir. Büyük olan dinamolarda ise elektromıknatıs olarak görev görmektedir.

Endüvi isimli kısım endüktör içerisinde meydana gelen mıknatıs ala içinde sürekli dönen parçaya verilen isimdir. Endüvi içerisinde akım oluşmaktadır. Endüvi yapısında bobinler, sac gövde, mil ve de kollektör bulunur.

Kapaklar ile yataklar dökme demirden üretilmektedir. Bu yapı mildeki yatak kısımlarının taşınmasına yardımcı olmaktadır. Yatak kısımları da sürtünmeli veya bilyeli olarak seçilmektedir.

Kollektör isimli kısım, kollektör üzerinde sürtünür ve dış devreye alınır. Fırça kısımları ise bakır ve karbon karışımlarından meydana gelmektedir. Bu yapı piyasada kömür ismi ile de bilinmektedir. Fırça isimli bölümler kapakta bulunan fırça yuvalarına yerleştirilmektedir.

Dinamolar içerisinde N-S mıknatıs alanında iletken olan bobinler sürekli bir şekilde dönmektedir. Telin sınırlandığı bölgedeki manyetik akıda değişim olmaktadır. Kapalı iletkenler içerisinde değişikliklerin dengelenmesi için manyetik alan oluşturan elektron hareketi olmaktadır. Bu olay indükleme olarak isimlendirilir.