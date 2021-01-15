Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleriyle toplantı

Bakan Selçuk, 81 ilden din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni meslektaşlarıyla sosyal medya da buluştuğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ülkenin en büyük öğretmenler odasında birlikte çay içmek, eksikleri not edip proje üretmek gibiydi. Okullarımızda yüz yüze buluşmayı diledik. Çocuklarımıza emek verenler var olsun."