MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriDin kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleriyle toplantı
GeriEğitim Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleriyle toplantı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eğitim
AA
Haber Giriş: 15.01.2021 - 11:03 | Son Güncelleme:

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleriyle toplantı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleriyle toplantı
Abone Olgoogle-news

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, din kültürü ve ahlak bilgisi (DKAB) öğretmenleriyle sosyal medyada bir araya geldi.

Bakan Selçuk, 81 ilden din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni meslektaşlarıyla sosyal medya da buluştuğunu belirterek, şunları söyledi:
"Ülkenin en büyük öğretmenler odasında birlikte çay içmek, eksikleri not edip proje üretmek gibiydi. Okullarımızda yüz yüze buluşmayı diledik. Çocuklarımıza emek verenler var olsun."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle