AA
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Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleriyle toplantı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, din kültürü ve ahlak bilgisi (DKAB) öğretmenleriyle sosyal medyada bir araya geldi.
Bakan Selçuk, 81 ilden din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni meslektaşlarıyla sosyal medya da buluştuğunu belirterek, şunları söyledi:
"Ülkenin en büyük öğretmenler odasında birlikte çay içmek, eksikleri not edip proje üretmek gibiydi. Okullarımızda yüz yüze buluşmayı diledik. Çocuklarımıza emek verenler var olsun."
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