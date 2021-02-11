MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Sözlük Haberleri Atasözleri ve Anlamları Haberleri Dimyata Pirince Giderken Evdeki Bulgurdan Olmak atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
GeriAtasözleri ve Anlamları Dimyata Pirince Giderken Evdeki Bulgurdan Olmak atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 11.02.2021 - 03:33 | Son Güncelleme:

Dimyata Pirince Giderken Evdeki Bulgurdan Olmak atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dimyata Pirince Giderken Evdeki Bulgurdan Olmak atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Abone Olgoogle-news

En sık duyulan ve aynı zamanda en çok merak edilen atasözleri içerisinde Dimyat'a pirince giderken bulgurdan olmak cümlesi gelir. Pek çok kişinin bildiği bu atasözü günlük yaşamda yaygın olarak kullanılır. Tabii bu atasözünün anlamını öğrenmek isteyenler de internet üzerinden araştırma gerçekleştiriyor. İşte dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) hakkında merak edilenler.

Bazı olaylar söz konusu olduğunda eldeki maddi ve manevi durumun değerini anlamak konusunda, Dimyat'a pirince giderken bulgurdan olmak atasözü oldukça etkilidir. Bu atasözünün anlamını öğrenerek değişik yerlerde kullanabilirsiniz.

 Dimyata Pirince Giderken Evdeki Bulgurdan Olmak Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Daha iyisini elde etmek amaçlı bazen mücadele gösterirken, eldekini de kaybetme durumu ile karşı karşıya kalınabilir. Bu durum bazı olayları çok fazla zorlamak ve risk almak gibi olaylar üzerinden yaşanabilmektedir. Mesela kişi elindeki parayı daha fazla katlamak isterken hepsini kaybedebiliyor.

 Dimyata Pirince Giderken Evdeki Bulgurdan Olmak Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Dimyat'a giderken evdeki bulgurdan olmak atasözünü tek başına veya cümle içerisinde kullanabilirsiniz.

 ‘’Onun aklına uydu ve Dimyat'a giderken evdeki bulgurdan oldu.’’

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle