Dimyata Pirince Giderken Evdeki Bulgurdan Olmak atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
En sık duyulan ve aynı zamanda en çok merak edilen atasözleri içerisinde Dimyat'a pirince giderken bulgurdan olmak cümlesi gelir. Pek çok kişinin bildiği bu atasözü günlük yaşamda yaygın olarak kullanılır. Tabii bu atasözünün anlamını öğrenmek isteyenler de internet üzerinden araştırma gerçekleştiriyor. İşte dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) hakkında merak edilenler.
Bazı olaylar söz konusu olduğunda eldeki maddi ve manevi durumun değerini anlamak konusunda, Dimyat'a pirince giderken bulgurdan olmak atasözü oldukça etkilidir. Bu atasözünün anlamını öğrenerek değişik yerlerde kullanabilirsiniz.
Dimyata Pirince Giderken Evdeki Bulgurdan Olmak Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Daha iyisini elde etmek amaçlı bazen mücadele gösterirken, eldekini de kaybetme durumu ile karşı karşıya kalınabilir. Bu durum bazı olayları çok fazla zorlamak ve risk almak gibi olaylar üzerinden yaşanabilmektedir. Mesela kişi elindeki parayı daha fazla katlamak isterken hepsini kaybedebiliyor.
Dimyata Pirince Giderken Evdeki Bulgurdan Olmak Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Dimyat'a giderken evdeki bulgurdan olmak atasözünü tek başına veya cümle içerisinde kullanabilirsiniz.
‘’Onun aklına uydu ve Dimyat'a giderken evdeki bulgurdan oldu.’’
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