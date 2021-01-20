Dimmer anahtar nedir ve nasıl çalışır? Dimmer kullanım alanları

Günümüzde birçok farklı elektronik cihaz bulunmaktadır ve bunların devrelerinde farklı sistemler değerlendirilir. Bunlardan biri olarak belli bir amaç altında kullanılan dimmer bulunuyor. Bir devre olarak da öne çıkan dimmer anahtarını ne olduğunu beraber inceleyelim ve anlamaya çalışalım.

Dimmer Anahtar Nedir?

Alternatif akım ile çalışan güç kontrol devresine Dimmer anahtar denmektedir. Aynı zamanda Dimmer devre şekilde de ifade etmek mümkün. Birçok değişik amaç altında elektronik cihazlarda kullanılan bu sistem, kontrol sağlamasının yanı sıra aynı zamanda önemli oranda devreye güç verme imkanı sunar. Böylece sistemin amaca uygun olarak değişik noktalarda güvenli biçimde kullanılmasına fırsat tanır. Aynı zamanda dengeli bir kontrol sistemi ile beraber, birçok farklı cihazın uzun bir dönem sorun yaşamadan değerlendirilmesine imkan tanımaktadır.

Dimmer Anahtar Nasıl Çalışır?

İçerisinde farklı devre elemanları bulunan Dimmer anahtar bu elemanların çalışması üzerinden değerlendirilmektedir. Bunlar arasında direnç, ayarlı direnç, diyak ve triyak ile beraber kondansatör bulunmaktadır.

Bu sistemin en temel çalışma prensibi triyak olarak öne çıkıyor. Çalışma anında tetikleme durumuna getirilen tiryak, darbe üzerinden sinyaller aktarılır ve buna bağlı şekilde çalışır. Aynı zamanda potansiyometre üzerinden çalışan Dimmer anahtar, birçok farklı alanda etkin bir kullanım potansiyeli teşkil etmektedir. Bu yüzden gündelik hayatımızda kullandığımız ve karşımıza çıkan birçok farklı sistemde değerlendirilen önemli devreler içerisinde yer alıyor.

Dimmer Kullanım Alanları

Özellikle kullanım alanları ile beraber Dimmer anahtar büyük bir öneme sahiptir. Bugün ile en önemli devre sistemleri içerisinde geliyor.

- Aydınlatma sistemlerinde parlaklık kontrolü için kullanılır.

- Sıcaklık kontrolünde değerlendirilir.

- Motor hız kontrolünde ihtiyaç duyulur.

- Birçok farklı robotik ve elektronik sistemlerde kontrol amaçlı öne çıkar.

Bu şekilde birbirinden değişik sistemlerde ve cihazlarda kullanılan dimmer anahtar, günümüzün en önemli güç kontrol sistemleri arasında yer alıyor. Özellikle akılcı çözüm yöntemleri ve etkin çalışma prensibi ile beraber, birçok alandaki aydınlatma sistemlerinin vazgeçilmez yapıları içerisinde gelmektedir. Böylece aydınlatma yapısının dengesini sağlar ve gücünü kontrol eder. Bu da değişik noktalarının istenilen miktarda aydınlatılmasına olanak tanımaktadır. Bu dengeyi bir gücü aynı zamanda motor hız kontrolü ya da sıcaklık kontrolü gibi alanlarda da öne çıkardığını söyleyebiliriz.