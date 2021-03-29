Dilli Düdük ne demek? Dilli Düdük deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Kısa ve eğlenceli bir yapısı bulunması ile beraber dilli düdük deyimi anlamına uygun olarak kullanılabilecek en güzel deyimlerden biridir. Cümle içerisinde ya da tek başına değerlendirmeniz mümkün.

Dilli Düdük Ne Demek?

Dilli düdük deyimi çok konuşan ve çokbilmiş insanlara söylenir. Hatta bazı zamanlar çok bildiğini zanneden veya aşırı konuşan kişiler adına kullanılan güzel bir deyim olarak da öne çıkıyor.

Dilli Düdük Deyiminin Anlamı (TDK)

Bazı insanlar çok konuşur ve aynı zamanda çok bildiğini iddia eder. Böyle durumlarda şaka ile karışık dilli düdük deyimi kullanılır ve kişinin davranışı ve hareketi adlandırılır.

Dilli Düdük Örnek Cümle İçinde Kullanımı

En güzel ve en eğlenceli, anlamı açısından da en doğru deyimler arasında dilli düdük gelir. Bu deyimi gün içerisinde amaca göre cümlede kullanabilirsiniz.

‘’Bu adam ne kadar dilli düdük biriymiş böyle.’’