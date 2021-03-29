Dillere Destan Olmak ne demek? Dillere Destan Olmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Dillere destan olmak sadece edebi yapıt ve yazınlarda değil günlük yaşantımızda da cümle içinde karşımızı çıkan bir deyim. Dillere destan olmak, dilden dile dolaşmak anlamına gelmekle birlikte deyimi cümle içinde en doğru şekilde kullanabilmek için anlamını en iyi şekilde öğrenip özümsemek gerekiyor.

Dillere Destan Olmak Ne Demek?

Dillere destan olmak, özellikle hikaye, masal ve çeşitli yazılarda karşımıza sıklıkla çıkmakta ve anlamı merak edilerek araştırılmaktadır. Dillere destan olmak deyimi, dilden dile dolaşmak, her yerde anlatılır olmak anlamlarını taşır.

Dillere Destan Olmak Deyiminin Anlamı

Dillere destan olmak deyiminin anlamları:

- Her yerde kendinden söz edilmek,

- Bir olay ya da özelliğin halk arasında yayılması şeklinde ifade edilmektedir.

Dillere Destan Olmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Dillere destan olmak deyiminin cümle içinde örnek kullanımları şu şekilde:

" Dillere destan olan bir düğün ile evlilik hayalini gerçekleştirdi."

" Ona öyle bir oyun oynarım ki dillere destan olur! "

" Onun güzelliği dillere destan oldu."