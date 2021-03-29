Dilini Yutmak ne demek? Dilini Yutmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Herhangi bir durumu ya da olayı en iyi şekilde anlatabilmek, özellikle kişinin gösterdiği davranış adına dilini yutmak deyimi yaygın kullanılmaktadır. Bu güzel ve özel deyim ve cümle içerisinde veya tek başına değerlendirebilirsiniz.

Dilini Yutmak Ne Demek?

Korku ya da heyecan ile beraber sevinç gibi farklı duygular söz konusu olduğunda, kişinin konuşamaz hale gelmesi dilini yutmak deyimi ile tabir edilir. Bu duyguları yüksek oranda yaşayan kişiler için değerlendirilen bir deyimdir.

Dilini Yutmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Bir insan korkmak ya da heyecanlanmak ile sevilmek gibi duygularını aşırı oranda yaşıyorsa bazen ne diyeceğini bilemez hale gelir. Böyle durumlarda dilini yutmak deyimi kullanılır.

Dilini Yutmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Dilini yutmak deyiminin cümle içerisinde amaca uygun farklı zamanlarda kullanabilirsiniz.

‘’Sınavda istediği puanı aldığını görünce neredeyse dilini yutacaktı.’’