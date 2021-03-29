Diline Pelesenk Etmek ne demek? Diline Pelesenk Etmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bilinçaltına giren kelimeler gün içerisinde onlarca kez tekrarlanır. Kelimelerin olur olmaz tekrarlamasına diline pelesenk etmek denir.

Diline Pelesenk Etmek Ne Demek?

Diline pelesenk etmek deyimi, bir ya da birden fazla kelimenin diline dolanması demektir. Dile dolanan sözcükler çok sık dinlenen bir şarkının nakaratı olabilir. İş yerinde ve evde çok sık tekrarlanan kelimelerin dile pelesenk olma ihtimali de yüksektir.

Diline Pelesenk Etmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Bir kelime ya da söz grubunun sık sık tekrarlanması. Anlamı: Bir sözün dilden dile dolaşması.

Diline Pelesenk Etmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- ''Yani'' sözcüğünü diline pelesenk ettiği için her cümlenin sonunda bu kelimeyi kullanıyor. .

2- Diline pelesenk ettiğim şarkıdan kurtulmak için başka şarkılar dinlemelisin.